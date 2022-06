El empate agónico ante Granada generó bastante críticas hacia la selección de El Salvador. El principal apuntado fue Hugo Pérez, a quien le vienen dando desde que no logró destacarse durante las Eliminatorias Concacaf y tuvo un desempeño que fue decreciendo con el pasar de los encuentros.

Luego de escuchar todo lo que dijeron sobre él y la Selecta, el entrenador decidió salió hablar y se mostró muy enojado. No solo declaró que no cree que se haya jugado mal contra los caribeños en la Liga de Naciones, sino que mandó a sus críticos a que pidan su cabeza con la Federación.

"Dijeron que habíamos sido un desastre. Yo no comparto eso, lo respeto, para decirle a la gente que fuimos un desastre para mí no es cierto. Tuvimos 17 ocasiones que llegamos a la puerta contraria, un equipo desastre no llega ni por accidente. Tuvimos el 52 por ciento la posesión de balón, eso es importante porque es nuestro estilo, eso es positivo", comenzó Pérez.

Y agregó: "Si la gente dice que por suerte empatamos, no fue por eso. Supimos mantener el orden de nuestro estilo. Me molesta cuando dicen que fuimos un desastre y que me cambien, si quieren que me cambien que hablen con el presidente Carrillo y que demuestren por qué me tienen que cambiar. Si él me dice que estas personas tienen razón, no hay problema. No voy a estar aquí a la fuerza, no me gusta que engañen a la gente".

Para finalizar, Hugo Pérez habló de lo que se viene: "Si tienen la razón, nosotros no trabajamos, no servimos, hay que tener más cautela en lo que decimos sin ningún fundamento. Que no ganamos, es cierto, que Granada es fácil, no es cierto. Yo he dicho que jugamos mal. Nos queda trabajar para el partido ante Estados Unidos, queremos ir a la Copa Oro y me voy a quedar con las cosas positivas para el equipo".