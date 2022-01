Pensando en la triple fecha de las Eliminatorias Concacaf, Hugo Pérez realizó una convocatoria de El Salvador para comenzar un microciclo con sus futbolistas. La idea es que no lleguen directamente de sus vacaciones sin ritmo, sino que puedan hacer una mini pretemporada para arribar a estos duelos vitales de la mejor manera.

Dentro del listado que dio el entrenador de la Selecta faltan 3 jugadores que son fundamentales en el 11: Alex Roldán, Eriq Zavaleta y Darwin Cerén. Los legionarios que se destacan en la Major League Soccer no podrán sumarse a las prácticas con el resto de los citados y se sumarán recién cuando se reanude la clasificación a Qatar 2022.

Hugo Pérez se refirió al tema y destacó que él quería contar con estos futbolistas, pero sus respectivos clubes lo impidieron. Pese a que no comenzaron los entrenamientos con sus equipos, los dueños de su pase no los habilitaron para que se vayan con la selección de El Salvador.

"Los quisiéramos tener acá, pero la MLS empieza su liga un mes antes. Nosotros teníamos a Cerén, Roldán y Zavaleta en los planes de estos microciclos, pero resulta que el club de ellos no han dado permiso, porque no es fecha FIFA. No han iniciado pretemporada, pero como el torneo inicia un mes antes pueda ser que se reporten y no les den permiso", declaró el DT de la Selecta.

La buena noticia para Hugo Pérez es que los legionarios de la USL si podrán sumarse al microciclo y entrenarán con él. El miércoles 12 de enero se sumarán Joaquín Rivas, Nelson Martínez y Walmer Martínez a las prácticas con la selección de El Salvador. Con ellos llega Christian Martínez del AD San Carlos de Costa Rica.