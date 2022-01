Tras un descanso de varias semanas, El Salvador regresará a jugar a finales de enero los partidos de las Eliminatorias Concacaf. Los dirigidos por Hugo Pérez deberán visitar a Estados Unidos el 27 de enero y a Honduras el 30. Además, el 2 de febrero recibirán a Canadá en el Cuscatlán.

Analizando la triple fecha clave para mantener las esperanzas de jugar en Qatar 2022, el entrenador de la Selecta habló en el Güiri al Aire. Además, destacó que el gran objetivo es poder luchar hasta el final en la clasificación y no terminar siendo humillado por las demás selecciones de la región.

"Queremos terminar la octagonal de una manera digna, si al final no nos quedan chance aunque faltan seis juegos, hay personas que aún piensan que podemos clasificar y no lo refuto, pero siento que esos partidos nos colocarán en dónde estamos realmente, nos guste o no nos guste, nos vaya bien o no, siento que esos partidos son importantísimos para saber en el nivel donde vamos a quedar", comenzó declarando Pérez.

Y agregó: "Cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a jugar, son cuatro partidos afuera y dos que no serán fáciles. Tengo ya casi ocho meses de estar acá y eso me ayudará en saber con cuántos jugadores que han llegado nos servirán. Ya me di cuenta que luego de esto que hemos pasado, no podemos dar ya más ventaja a los futuros rivales, de lo contrario seguiremos diciendo que solamente vamos a participar en el próximo Mundial".

Para finalizar, cerró sobre su visita a Estados Unidos: "La idea es tener a los convocados hasta el último partido de la ventana FIFA de ese mes. El frío no me preocupa, lo que sí le temo es llegar a un nivel menor al requerido, la ventaja de ellos es el césped, es corto e impecable y eso te ayuda a que el balón corra más, es la mejor ventaja que ellos tienen, sería un poco más de tres semanas".