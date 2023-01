La Fesfut dio a conocer en el que la Sub-20 de El Salvador no estaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El futbol de El Salvador no deja de dar de que hablar, ahora se trata de su categoría Sub-20 que por el momento no tiene asegurada su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los cuales será sede, pero todo parece indicar que no tendría derecho a ser parte de los participantes.

La Federación Salvadoreña de Futbol emitió un comunicado en el cual le está solicitando a Concacaf y FIFA que se haga un cambio de formato, para hacerle un espacio a su rama de futbol, tomando en cuenta que no pudo acceder de manera directa en la eliminatoria que se desarrolló el año pasado y en el que no se pudo meter entre los tres primeros.

“Ante esta situación, este Comité de Regularización convencido de la importancia de la participación de la Selección Salvadoreña de Futbol en dichos Juegos, ha gestionado directamente ante Concacaf para que, a pesar de la inexistencia de gestiones previas, reconsidere la participación de El Salvador en calidad de país sede. Esta petición implica requerir un cambio de formato y de autorizaciones previamente otorgadas desde marzo 2022, cuando este Comité no había entrado en funciones”, se citó en una parte del comunicado.

“Este Comité reafirma su intención de realizar todos los esfuerzos por lograr la participación de nuestra selección masculina de futbol en los Juegos; y hace respetuosa exhortación a todos los actores involucrados para circunscribirse a sus respectivas competencias; este Comité hará lo propio”, se agregó.

Concacaf ya dio una primera respuesta a la Fesfut e indicó que la propuesta está en análisis, tomando en cuenta que faltan pocos meses para el inicio de la competición, lo que haría complicado que se hagan variantes en el formato de competencia para hacerle un espacio a La Selecta.