La fase regular del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador ha llegado a su fin. Los seis duelos de la fecha 22, además de confirmar las llaves de cuartos de final, dejaron un saldo de cinco triunfos, un empate y 14 goles marcados. A continuación, repasaremos los resultados de la jornada, cómo quedó la tabla de posiciones y quiénes accedieron a la siguiente instancia.

Sábado 27 de noviembre

Platense 0-1 Municipal Limeño: sin mucho en juego, ya que los segovianos estaban entre los ocho mejores y los cucheros últimos -no hay descensos-, la visita se impuso con el solitario gol de Manuel Murillo (68') a días de la salida de su ex DT, Giovanni Trigueros.

Alianza 2-0 Jocoro: beneficiados por el empate de Marte y la caída de Santa Tecla, los fogoneros accedieron a cuartos de final pese a haber caído ante el conjunto paquidermo. El autor de ambos tantos fue Duvier Riascos (26', 79'), que se consagró como el máximo artillero del campeonato con 16 conquistas.

FAS 2-2 Atlético Marte: hubo empate en el Quiteño, resultado que le sabe peor a los marcianos ya que el torneo termina aquí para ellos. Habían comenzado arriba en el marcador mediante Andrés Flores (24' GEC). Luego, llegó la dopieta tigrilla: Clayvin Zúñiga (37') y Bryan Landaverde (56'). Pero en el final, Deiber Ballesteros (86') marcó la paridad.

11 Deportivo 4-3 Santa Tecla: en un cotejo que fue de menos a más, y que destacó por sobre el resto, el tanque fronterizo hizo añicos la ilusión tecleña. Para los periquitos, que lucharon hasta el final, anotaron César Flores (42'), Roberto González (63') y el "Mago" Olivera (72'). Los goles locales los hicieron Marcelo Díaz (53'), Edgar Medrano (65', 80') y Diego Ascencio (86').

Firpo 1-0 Águila: tercera derrota al hilo de los aguiluchos, que terminaron cayendo al quinto escaño debido al tanto de Jomall Williams (16'), quien sumó su decimotercer diana para quedar por detrás de Riascos en la tabla de goleo y ascender a sus pamperos al tercer puesto.

Chalatenango 1-0 Isidro Metapán: triunfazo de los morados que los metió en cuartos de final. El artífice del gane -sufrido, por cierto- fue Kemal Malcolm (5'), quinto máximo goleador del torneo con 9 goles. Los alacranes quedaron séptimos. Metapán, antepenúltimo.

Así quedaron los cruces de cuartos de final:

Los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga Mayor se disputarán el 1 de diciembre , mientras que los de vuelta entre el 4 y el 5 de dicho mes . Fechas en las que medirán Alianza (1°) vs. Jocoro (8°); FAS (2°) vs. Chalatenango (7°); Firpo (3°) vs. Platense (6°) y Once Deportivo (4°) vs. Águila (5°).

Apertura 2021: la tabla de posiciones