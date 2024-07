Josimar Alcócer tiene 20 años recién cumplidos y desde mediados del año pasado juega en el KVC Westerlo de Bélgica.

El atacante de la Selección de Costa Rica se transformó en legionario y así cumplió uno de los grandes sueños de su carrera.

Sin embargo, su salida de Alajuelense fue bastante abrupta y mágica a la vez, un recuerdo que lo acompañará por siempre y del que en las últimas horas reveló detalles.

Josimar Alcócer revela cómo se dio su salida de Alajuelense

En una entrevista con el periodista Tomás Fonseca, el futbolista contó cómo fue que se enteró de que estaba vendido. “Me llamó mi representante y me dijo ‘¿Dónde estás?’”, recordó Alcócer.

“‘Acá en el aeropuerto, nos vamos para para Belice, le respondí y me dijo ‘no, no puede jugar, la venta está cerrada’”, reveló Josimar sobre aquel momento y su incredulidad que fue en aumento.

Josimar Alcócer cerró la Copa América con goles. (IMAGO)

“¡¿Cómo que la venta está cerrada?! “Sí, usted ya no puede jugar con La Liga, después se lesiona o algo… y entonces llamaron a La Liga y me dijeron que me tenía que ir para casa, que ya no iba a jugar”, ontinuó con el relato Alcócer, quien hoy está afianzado en Europa y en la Selección.

“Me puse siempre feliz y mis papás también. Ya luego todo el mundo salió a decir que ya estaba vendido y fue algo muy emocionante, era cumplir el sueño de niño que es venir a jugar acá a Europa”, cerró el jugador que con Alajuelense jugó 68 partidos y anotó ocho goles antes de emigrar.