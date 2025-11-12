“Ya no les importa”: Duckens Nazon lanza una declaración que hace enojar a todos en Costa Rica

En la antesala del crucial duelo entre Haití y Costa Rica, válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, las declaraciones del delantero haitiano Duckens Nazon, quien viene sin mucho rodaje, encendieron la polémica y generaron un profundo malestar entre los aficionados ticos.

El atacante, considerado la gran figura del conjunto caribeño y recordado por su hat-trick en el 3-3 del pasado septiembre ante la Tricolor en el Estadio Nacional, habló con ESPN y lanzó una frase que no cayó nada bien en el entorno costarricense.

¿Qué dijo Duckens Nazon sobre Costa Rica?

“Sabemos que Costa Rica es un buen equipo, va a ser difícil, seguro. Pero al final del día es un juego. Ya les ganamos en el pasado, así que no es algo irrealizable”, afirmó en primera instancia, confiado en las posibilidades de su selección.

Sin embargo, fue su siguiente declaración la que desató la molestia de los ticos:

“Costa Rica ya ha jugado muchos mundiales, ya no les importa, sabes. Voy a trabajar para lograr cumplir mi sueño”, aseguró Nazon, dando a entender que la Selección Nacional habría perdido hambre de competir al máximo nivel.

Sus palabras fueron interpretadas como una falta de respeto hacia una generación que, aunque en proceso de renovación, aún conserva figuras emblemáticas como Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell, futbolistas que han representado a Costa Rica en las últimas tres Copas del Mundo.

El atacante de 31 años, quien milita en el Esteghlal FC de Irán, es el emblema ofensivo del equipo haitiano y llega con sed de revancha ante la Tricolor. “Son dos finales, así que tenemos que ponernos en mentalidad guerrera, todos tenemos que estar listos para estos partidos”, agregó, dejando claro que el compromiso del jueves será tomado como una batalla por la historia.

Nazon también habló del impacto que tendría la clasificación de Haití a un Mundial, algo que no sucede desde Alemania 1974, hace más de medio siglo. “Nuestro país se merece esto, ha pasado mucho tiempo y Haití nunca ha estado en esta posición. Podemos cambiar muchas cosas en el país y la gente necesita esto, es algo realmente grande. Todos somos conscientes de la situación”, concluyó con emoción.