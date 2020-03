Periodista de Fox da positivo de coronavirus: "Esto no se lo deseo a nadie"

El COVID-19 sigue infectando gente indiscriminadamente alrededorr del mundo, por más que muchos todavía estén empecinados en restarle importancia.

En esta ocasión, el afectado ha sido el periodista mexicano Alex Blanco, quien confirmó haber dado positivo en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

"Con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación, les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo", publicó el reportero.

"Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no se lo deseo a nadie. Aún estamos a tiempo, pero debemos tomarlo con la seriedad que merece y si eso representa sacrificar o cambiar hábitos y costumbres, háganlo, de verdad se los recomiendo", concluyó.