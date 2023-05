Es una historia conocida la no llegada de Keylor Navas al fútbol argentino. El actual guardameta del Nottingham Forest fue ofrecido a Racing de Avellaneda, uno de los clubes más grandes del país sudamericano, pero terminó siendo rechazado por el entrenador de ese momento.

Ricardo Caruso Lombardi fue quien decidió descartar la posibilidad de fichar al portero de Saprissa, en ese entonces. Siempre lo recuerda, pero esta vez entró en detalles. Contó por qué terminó decidiendo dejarlo de lado y hasta reconoció que ni se puso a ver sus atajadas.

“El único jugador que me echan todos en cara por no haberlo traído es Keylor Navas. La realidad es que me mandaron un video y yo dije: ‘¿Voy a mandar a un chiquito al arco? No hay chance”, declaró el entrenador en la entrevista que dio a “Son aviones”.

Caruso detalló que ni bien comenzó el video, le pareció muy bajo el futbolista costarricense y no quiso seguir viendo más. Algo que sorprende, ya que, el ex-Real Madrid mide 1,85 metros. Parece que la filmación no mostró realmente cuánto mide el tico.

+ La anécdota de Caruso Lombardi con Keylor Navas (Minuto 52)