El mediocampista argentino del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, siempre quiso ponerse la camisa de la Selección Nacional de Costa Rica. Sin embargo, esa aspiración tanto para él como para muchos aficionados ticos, nunca se pudo dar.

Pese a que en el pasado hubo hasta técnicos interesados en que este referente morado portara la casaca de La Sele, Torres habló en exclusiva con el diario La Teja, y aseguró que en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) nadie le dio una mano para hacer posible la nacionalización.

“Sí, me hubiese encantado representar al país dentro de la cancha, pero las situaciones no se dieron, creo que en una situación así el interés tiene que ser de ambas partes y en la Federación no mostraron interés, no se han contactado ni me han llamado“, confesó el argentino.

Torres añadió: “Les agradezco a los entrenadores que han pasado y han hablado bien de mí, que sí tenían la intención, como Ronald (González) que en su momento me ha nombrado que podía ser una posibilidad, pero si no hay interés, yo traté de averiguar para nacionalizarme, pero nunca me dieron la mano“.

A sus 35 años, Torres se ha convertido en un ídolo para Saprissa gracias a sus grandes actuaciones, golazos, asistencias y, por supuesto, los campeonatos que ha ganado. No obstante, por esas situaciones fue imposible verlo representar a la Tricolor.