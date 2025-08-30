Vladimir Quesada ya lo sabe: Alajuelense recibe la peor noticia antes del clásico contra Saprissa

El clásico del fútbol costarricense vuelve a encender la pasión este sábado, cuando Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense se enfrenten en una nueva edición cargada de historia, orgullo y rivalidad. Ambos equipos llegan con presentes muy distintos, lo que aumenta aún más la expectativa de lo que pueda ocurrir en el Estadio Ricardo Saprissa.

Por el lado morado, el equipo se encuentra en una etapa de transición. La reciente eliminación en la Copa Centroamericana dejó a la institución golpeada, y el técnico Vladimir Quesada pagó los platos rotos con solo dos partidos al mando. El entrenador morado tiene la responsabilidad de devolverle confianza a un camerino exigido por la afición.

En contraste, Alajuelense llega con un semblante más positivo tras haber conseguido la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional. Sin embargo, en el campeonato local los rojinegros todavía no encuentran la regularidad deseada: ocupan la sexta posición con 7 puntos, mientras que Saprissa marcha segundo con 10, con la posibilidad de ampliar la distancia en la tabla.

¿Cuál es el dato de Vladimir Quesada que preocupa a Alajuelense?

Pero hay un dato que prende las alarmas en el camerino rojinegro justo antes de este choque: Vladimir Quesada nunca ha perdido un clásico como local siendo entrenador de Saprissa. Sus números son contundentes: 6 victorias y 2 empates, una estadística que convierte al Tibás en un verdadero fortín cuando él está en el banquillo.

Vladimir Quesada tiene un gran historial contra Alajuelense en el Ricardo Saprissa. (Foto: X)

De esta manera, Alajuelense no solo tendrá que luchar contra la historia y la presión de un estadio hostil, sino también contra una marca que respalda a Quesada en el momento en que más necesita consolidar su figura como técnico. El reto es grande y el clásico promete emociones a granel.

El duelo, por lo tanto, no solo significa prestigio en la rivalidad más grande del país, sino también puntos clave en la lucha por escalar posiciones. Para los manudos, un triunfo significaría reengancharse en la pelea por los primeros lugares; para Saprissa, sería consolidar su lugar en la parte alta del Apertura 2025.