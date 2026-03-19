Alejandro Bran en la mira: Fuerza Pública dio su versión sobre el incidente del que hablan todos en Alajuelense

Alejandro Bran vuelve a estar en el ojo público por un episodio que se suscitó durante la madrugada de este jueves 19 de marzo en el condominio Núcleo, en La Sabana, donde reside el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

Según indican diversos reportes, Bran se movilizaba dentro del parqueo en su motocicleta. El ruido molestó a los inquilinos y el personal de seguridad se acercó al mediocampista para advertirle que su accionar chocaba con las normas de convivencia.

Pero la situación habría escalado, motivo por el cual luego se llamó a la Fuerza Pública para que interviniera. Horas después del incidente, las autoridades dieron su versión de los hechos mediante un informe.

¿Qué dijo la Fuerza Pública sobre el caso Alejandro Bran?

“A las 5:34 a. m. se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, provincia de San José (…). Las autoridades al llegar lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores”, comienza el comunicado de la Fuerza Pública.

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“El hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte, la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en vehículo particular”, cierra el informe.

Por su parte, el futbolista de Alajuelense rompió el silencio a través de un mensaje en redes sociales. Aseguró que en todo momento se puso a disposición de los oficiales: si bien lo arrestaron, lo dejaron ir “a 300 metros de donde vivo” y sin llevarlo a la comisaría.

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