“Un club importante”: Josimar Alcócer recibe el llamado que ilusiona al Piojo Herrera en el cierre del mercado de fichajes

El legionario costarricense Josimar Alcócer está firmando un inicio de temporada espectacular en la Jupiter Pro League de Bélgica, donde defiende el uniforme del KVC Westerlo.

En apenas cinco partidos disputados en lo que va del semestre, el internacional con la Selección de Costa Rica que dirige Miguel “Piojo” Herrera ya suma dos goles y dos asistencias, convirtiéndose en uno de los puntos más altos del club situado en la provincia de Antwerp.

Llamado desde Portugal

Este lunes, en las últimas horas del mercado de fichajes europeo, Kevin Jiménez soltó el bombazo: el ex Liga Deportiva Alajuelense está en la mira de la Primeira Liga de Portugal, un campeonato donde militan sus compatriotas Patrick Sequeira y Brandon Aguilera.

“Un club importante de Portugal estuvo muy interesado en Josimar Alcócer en este último día del mercado de fichajes”, reveló el periodista durante el programa Seguimos.

Josimar Alcócer llama la atención en el mercado de fichajes europeo (Westerlo).

Aunque no se detalló el nombre del club interesado, Jiménez dejó claro que no se trataba del Sporting de Lisboa, pero sí de otro peso pesado luso. Esto reduce las opciones a clubes como Porto, Benfica y pocos más.

Una oportunidad que puede esperar

Las negociaciones, sin embargo, se iniciaron demasiado tarde. “Fueron contactos pero parece que ya no se va a llegar a dar“, puntualizó Jiménez, dejando en claro que la ventana de transferencias estaba prácticamente cerrada cuando se dieron los acercamientos.

A pesar de ello, la posibilidad de un salto a una liga más competitiva queda abierta para el próximo mercado, siempre y cuando Alcócer mantenga la regularidad que lo está caracterizando tanto en Bélgica como bajo las órdenes del Piojo Herrera.