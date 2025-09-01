“A la Premier League”: Kenneth Vargas se enfrenta a la negociación de último minuto que definirá su futuro en Europa

El mercado de fichajes europeo ya se encuentra en su recta final, y uno de los legionarios costarricenses que ansía concretar un movimiento antes de que se cierre la ventana de transferencias es Kenneth Vargas.

El atacante de 23 años busca su salida del Hearts escocés, y el equipo que pica en punta para hacerse con sus servicios es el AD Ceuta FC, que milita en la segunda división de España y cuenta con una particularidad geográfica: la ciudad homónima en la que se sitúa es un exclave español en la costa norte de África, rodeado por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y Marruecos al suroeste.

Una carrera contra el tiempo

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez informó que las partes están acelerando las gestiones para cerrar el movimiento antes de que sea demasiado tarde: “Hoy están apurando todo para ver si Kenneth Vargas puede ir al Ceuta, ya aceptó el movimiento, pero tienen que ver el tema del fair-play financiero, es un tema complejo“, explicó en el programa Seguimos.

Kenneth Vargas quiere cambiar de aires en Europa (Heart of Midlothian).

Pero más allá de las trabas reglamentarias, y de manera increíble, el destino de Kenneth Vargas podría depender de lo que suceda con Christantus Uche, futbolista nigeriano de 22 años que pertenece al Getafe.y tiene casi todo listo para aterrizar en la Premier League de Inglaterra.

El giro que nadie imaginó

Según explicó Kevin Jiménez: “El movimiento de Vargas dependía de que un jugador de La Liga se fuera a la Premier League. El Ceuta tiene un porcentaje de la ficha de Christanus Uche, así que si el Getafe lo vende, ese porcentaje le serviría para traer a Vargas“.

El futbolista africano ya se encuentra en Londres para firmar su nuevo vínculo, y en Europa aseguran que la cifra por la que se completaría la transferencia sería de alrededor de 20 millones de euros.

Si se completa la venta antes de la hora límite de este lunes, Uche será nuevo refuerzo de las Águilas del Crystal Palace y Kenneth Vargas estará casi confirmado como nuevo jugador del Ceuta.