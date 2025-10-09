Mientras Josimar Alcócer se perfila para usar la 10, un histórico de Costa Rica alza la voz y le marca la cancha: “Si no está preparado…”

Costa Rica se sorprende ante un histórico que decidió alzar la voz y marcarle la cancha a los más jóvenes. Todo esto sucede durante el proceso de Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras Josimar Alcócer se acerca a la 10, otro decide hablar.

Christian Bolaños dejó bien en claro qué es lo que piensa. Lo hizo con esa misma precisión con la que colocó centros y habilitaciones en Brasil 2014. Desde que se recostó en su retiro, se convirtió en una de las voces más lúcidas entre los ticos.

Además, es palabra autorizada. Jugó por la Copa del Mundo en 2006, 2014, 2018, por lo que Bolaños sabe lo que es defender los colores de La Sele. Mucho más si se tiene la responsabilidad de dejar la bandera lo más alto posible en el planeta.

El dorsal 10 se encamina al Mundial 2026: el análisis de Christian Bolaños en La Sele

“En algún momento se dejaron de convocar a los mejores. No miraban rendimiento y se enviaba un mensaje pésimo a los jugadores. Ser llamado a la Selección era un premio al esfuerzo, pero eso se perdió. Llegar a la lista ya no costaba tanto”, señaló.

“Tenía mucha bulla. Le dieron la ‘10’, le pedían cosas que quizás todavía no podía asumir. Tiene condiciones, pero hay que entender los tiempos. El representa una responsabilidad enorme. Si no está preparado se nota”, dijo de Brandon Aguilera.

“Es un joven al que hay que guiar, no señalar. Esto no lo hace ni el primero ni el último, pero tiene que entender que un celular, un escándalo puede destruir una carrera. Hay que enseñarle qué está bien y qué no”, comentó de Creichel Pérez.

