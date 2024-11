Herediano está viviendo una crisis y el principal apuntado es, lógicamente, Jafet Soto. Su omnipresencia como director técnico, director deportivo y presidente del club lo ponen en el ojo de todas las críticas, sobre todo ahora después de la eliminación ante Real Estelí en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Este jueves, cuando parecía que los florenses se iban a clasificar a la final, el equipo de Nicaragua logró empatar el partido de vuelta 2-2 a los 97 minutos y así avanzó a la definición por haber metido más goles de visitante.

Un golpe difícil de digerir para todo Herediano pero, sobre todo, para Jafet Soto, quien fue autocrítico tras el encuentro más allá de haber comenzado a recibir mensajes de la afición pidiendo su renuncia.

Jafet Soto pone en duda la estructura de Herediano

Luego de la derrota, el mandamás de Herediano tocó diversos temas y fue tajante. “Nosotros tenemos once años de estar al mando. Este es un golpe muy fuerte, pero solo puedo pedir disculpas”, empezó Jafet.

“Esto habla de una reestructuración que hay que hacer en el equipo. Indudablemente, nos detuvimos de lo que somos y lo que queremos, pero para eso tenemos esta experiencia y por eso estamos donde estamos. Ahora tenemos que ver qué nos hace falta”, aseguró, desligándose de ciertas responsabilidades.

Jafet Soto está siendo muy cuestionado por la afición de Herediano.

“Esto no es la primera vez, ahora debemos hacer un análisis profundo de lo que pasa. Nosotros pudimos aniquilar este partido, pero perdonamos. Ellos no perdonan; tuvieron dos jugadas de gol y no perdonaron. Hay decisiones que se toman en la cancha. Creo que, en este caso, el gran responsable es el entrenador, pero hay que ir midiendo responsabilidades para la reestructuración”, avisó Jafet Soto.

Por qué perdió Herediano según Jafet Soto

“Nosotros hicimos un plan de juego y el primer tiempo nos salió muy bien. En el segundo tiempo hicimos más sombra, dejamos de marcar, metimos dos volantes mano a mano, pero regalamos la salida de los centrales y los laterales. Pero bueno, ahora lo más importante es levantarse porque el golpe fue muy fuerte”, analizó el entrenador.