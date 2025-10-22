“Según lo pactado”: Jafet Soto rompió el silencio sobre la deuda con los jugadores de Herediano

El Club Sport Herediano volvió a estar en el centro de la atención mediática, esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino por los rumores sobre un conflicto interno que pone en peligro el tricampeonato.

En medio de la polémica, el presidente y técnico del equipo, Jafet Soto, decidió romper el silencio y aclarar la situación en entrevista con CRHoy, dejando claro que no existe una deuda incumplida, sino un acuerdo vigente que se está cumpliendo según lo estipulado.

El jerarca explicó que el supuesto atraso en el pago de premios a los jugadores se trata de un tema acordado recientemente, luego del bicampeonato conseguido por el equipo florense, y no de un compromiso pendiente por incumplimiento.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la deuda de Herediano con sus jugadores?

“Nosotros, por costumbre, no tenemos preparado ni hablado nada sobre carrozas ni salones, y tampoco lo hacemos con los premios. Eso es algo que se habló hasta después de ser bicampeones. Lo que sí se habló fue por ser líderes, pero lo del premio por ser bicampeones fue hasta hace un mes”, detalló el entrenador de Herediano.

El dirigente fue enfático en que la situación económica no tiene relación alguna con el rendimiento deportivo del equipo, que actualmente atraviesa una racha negativa y se encuentra fuera de zona de clasificación en el torneo nacional.

“No, no tiene nada que ver. Los salarios están al día y, al igual que todos los contratos, se han respetado. Eso del bono o premio se pagará en tiempo y forma, según lo pactado”, añadió.

Con su característico tono directo, Jafet Soto también aprovechó para lanzar un mensaje irónico hacia otros clubes del país: “Hay equipos a los que les cuesta más pagar los premios porque son campeones, y hay equipos que no son campeones y no tienen que pagar; ahí tienen esa platica ahorrada”.