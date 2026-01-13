Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2026

Este miércoles, Sporting FC recibirá a Herediano en su nueva casa: el estadio Puente Piedra de Grecia —ya recibió la habilitación de la Unafut—, por la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Los Albinegros necesitan hacer una buena campaña para que su ambicioso proyecto despegue de una vez por todas y el equipo se aleje de la zona de descenso: el semestre pasado finalizó octavo, a 3 puntos del último lugar. El Team, en cambio, quedó quinto y fuera de las semifinales, por lo que el objetivo es regresar a la fiesta grande para pelear por la 31.

¿Cuándo juega Sporting vs. Herediano por el Torneo Clausura 2026?

Sporting y Herediano se enfrentarán este miércoles 14 de enero, a las 7:00 p.m. de Costa Rica (9:00 ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO a Sporting vs. Herediano?

El partido, correspondiente a la primera fecha del Clausura 2026, será transmitido en Costa Rica por la señal de Tigo Sports.

ver también Jafet Soto anticipa la firma que le falta en el mercado de fichajes que involucra a una figura que salió campeón con Saprissa y Herediano: “Estamos hablando”

¿Cómo llega Sporting FC?

Gracias a una fuerte inversión, Sporting dio la nota en el presente mercado de piernas del fútbol tico. Contrató a Andrés Carevic como su nuevo DT y se reforzó con figuras como Mayron George, Marcos Ureña, Jesús Bátiz y Alex López, además del portero Johnny Álvarez.

“Vamos a trabajar duro, hacer un esfuerzo muy grande y que este club pelee arriba. Estamos armando un equipo competitivo y trabajando en marcha forzada, porque hay poco tiempo en esta época siempre y el primer partido será muy importante“, dijo Carevic, quien busca clasificar a la institución por primera vez a semifinales.

Publicidad

Publicidad

La última vez que se vieron las caras, el pasado 31 de octubre, Herediano derrotó 1-0 a Sporting con el gol de Brian Rubio. (Foto: La Nación)

¿Cómo llega Herediano?

Herediano también apeló a un cambio de timón para este Clausura 2026 y apostó por un viejo conocido, José Giacone, para pelear por la 31. Además, sorprendió con el fichaje de Randall Leal y cerró los regresos de “Tepa” González, Everardo Rubio y Keisher Fuller.

Publicidad

También aseguró la continuidad de su goleador estrella, Marcel Hernández, y otra de sus figuras, Allan Cruz. “Tenemos una planilla muy abundante, con dos jugadores por puesto de muy buen nivel, por lo que siento que estamos bien para apuntar al torneo. Además, contamos con cuatro o cinco jóvenes que nos van a ayudar con los minutos Sub-21″, manifestó Giacone.