José Giacone ya fue notificado: Herediano tendrá una ausencia inesperada para su debut en el Clausura 2026

El arranque del Clausura 2026 no será del todo tranquilo para Herediano, ya que José Giacone enfrenta un contratiempo inesperado que complica la planificación inicial del torneo.

Cuando el equipo buscaba comenzar con estabilidad y buenas sensaciones, una situación fuera de lo deportivo obliga al cuerpo técnico a ajustar el panorama y encarar el inicio del campeonato bajo un contexto poco favorable.

ver también Jafet Soto lo limpió de Herediano, Saprissa lo siguió de cerca y ahora podría terminar en otro club de Costa Rica: “En negociaciones”

La gran ausencia de Herediano para debutar en el Clausura 2026

De manera oficial, José Giacone tendrá que afrontar el arranque del Clausura 2026 sin el respaldo de su afición, luego de que Sporting informara que las entradas para el encuentro tendrán un costo de 5 mil colones y que no se permitirá el ingreso de la barra visitante.

En este caso, la Garra Herediana no podrá acompañar al equipo florense, por lo que Herediano deberá disputar el compromiso sin su público en las gradas.

José Giacone – Herediano

¿Cuándo comienza a jugar Herediano en este Clausura 2026?

El Herediano de José Giacone jugará este miércoles 14 de enero como visitante ante el Sporting FC desde el Estadio Puente Piedra por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026

Publicidad