Este jueves comenzará la última ronda de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. La Confederación tiene tres cupos para clasificar de manera directa, mientras que otras dos selecciones avanzarán al repechaje que se disputará el próximo año en el mes de marzo.

En la previa de este inicio, la FIFA, a través de su sitio oficial, realizó un análisis sobre cada grupo y dio su veredicto sobre qué selecciones de Centroamérica son las candidatas a quedarse con su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Las elegidas por la casa madre del fútbol mundial son las selecciones de Panamá y la de Costa Rica. Claro está que dio sus motivos de porqué considera a ambos combinados como los máximos favoritos a clasificar de manera directa a la cita mundialista del próximo año. La IA, por su parte, también dio a sus selecciones favoritas.

¿Por qué Costa Rica corre con la ventaja de ir al Mundial 2026?

Por el lado de la Selección de Costa Rica, FIFA argumenta que es “un equipo con amplia experiencia en la Copa Mundial“. Además, destacó la labor de Miguel Herrera “gracias a una sólida incorporación de jóvenes jugadores como Manfred Ugalde, Warren Madrigal (volverá en octubre) y Brandon Aguilera“. También mencionó a Keylor Navas como uno de los héroes de Brasil 2014.

Panamá, la selección más destacada de Centroamérica según la FIFA

En cuanto a la Selección de Panamá, el ente rector del fútbol a nivel global tuvo grandes elogios: “Se ha convertido en la figura más destacada de la región centroamericana, con participaciones finales tanto en la Copa Oro, como en la Liga de Naciones“.

Al mismo tiempo, catalogó a Adalberto Carrasquilla como “el maestro del mediocampo” y también resaltó a Michael Amir Murillo como una de las grandes figuras del equipo.