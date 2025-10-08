A contramano de todo Saprissa: Miguel Herrera dice algo sobre Kendall Waston que nadie en Costa Rica vio venir

La Selección de Costa Rica ultima detalles para el crucial duelo de este jueves ante Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. En medio de la expectativa por el clásico centroamericano, Miguel Herrera sorprendió con una declaración que va totalmentea contramano de lo que muchos esperaban,especialmente en el entorno del Deportivo Saprissa.

¿Qué dijo Piojo Herrera sobre Kendall Waston?

El técnico mexicano fue claro y contundente: no usará a Kendall Waston como delantero, una posibilidad que se había rumorado en las últimas horas, inspirada en los recordados movimientos del defensor durante su etapa en el club morado, donde en ocasiones fue utilizado como “9” de emergencia.

En conferencia de prensa previa al compromiso, el Piojo descartó por completo esa alternativa: “No, Kendall es central y no tengo mucho que hablar con él, porque lo voy a ocupar en donde siempre ha jugado, donde siempre ha sido efectivo”.

El entrenador agregó sobre las decisiones de poner al defensor en otro puesto: “Cada técnico tiene su idea. Ya hemos trabajado con Kendall como central, donde es fuerte”.

La declaración generó sorpresa entre los aficionados ticos, ya que en Saprissa el propio Vladimir Quesada no ha dudado en adelantar a Waston en momentos de necesidad ofensiva, aprovechando su potencia aérea para buscar goles en los minutos finales. Sin embargo, Herrera parece tener una visión más conservadora del papel del defensor, priorizando su presencia en la línea de fondo.

El duelo entre Honduras y Costa Rica, programado para este jueves a las 8 p.m., definirá buena parte del panorama en las eliminatorias. Y aunque muchos esperaban ver a la “Torre” en posiciones más adelantadas, el Piojo dejó claro que en su libreto, Waston defender y nada más.