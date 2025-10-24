“Están interesados”: Manfred Ugalde entra en el radar de un gigante de Sudamérica para sorpresa de todos en Costa Rica

El delantero costarricense Manfred Ugalde continúa dando de qué hablar en el fútbol europeo. Su rendimiento en la liga rusa lo ha convertido en uno de los futbolistas ticos más seguidos por clubes internacionales, y recientemente su nombre ha comenzado a circular en los despachos de uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

Con apenas 22 años, Ugalde se ha consolidado como titular en su club y acumula 4 goles en 14 partidos en la presente temporada, además de destacarse por su movilidad, capacidad de asociación y precisión en el área rival. Su crecimiento no ha pasado desapercibido, y desde Sudamérica ya hicieron las primeras consultas formales sobre su situación contractual.

Según pudimos averiguar, un poderoso club del continente busca reforzar su delantera para la próxima temporada y considera que el jugador de la Selección de Costa Rica encaja perfectamente en su estilo de juego. El interés se debe, principalmente, a su juventud, su disciplina táctica y su capacidad de adaptarse a distintos esquemas ofensivos.

¿Cuál es el gigante de Sudamérica que quiere fichar a Manfred Ugalde?

Días después, trascendió el nombre del equipo en cuestión: Flamengo de Brasil, el gigante de Río de Janeiro, habría puesto a Ugalde en su lista de opciones para competirle el puesto al delantero Pedro, figura del conjunto rojinegro y habitual en la selección brasileña.

El club carioca busca variantes en ataque para la próxima temporada, especialmente pensando en su participación en la Copa Libertadores 2026, y el costarricense aparece como una apuesta de proyección internacional.

De concretarse el interés, sería un paso enorme para Ugalde, quien ya ha jugado en Países Bajos, Alemania y ahora Rusia, consolidándose como uno de los legionarios ticos con mayor proyección en los últimos años.

Por ahora, no existe una oferta formal, pero el simple hecho de que un club de la magnitud de Flamengo haya consultado por él confirma que Manfred atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.