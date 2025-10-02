A contramano de la afición: Celso Borges dice algo en su regreso a La Sele que sorprende hasta al Piojo Herrera

Tras su regreso a la Selección de Costa Rica, Celso Borges sorprendió con declaraciones que no coincidieron con el sentir de gran parte de la afición. Sus palabras llamaron la atención porque se alejaron del discurso en la afición y también de Miguel Herrera.

El volante de 37 años volvió oficialmente a vestir la camiseta de la Tricolor tras haber renunciado en 2024. Su nombre apareció nuevamente en la convocatoria del microciclo previo a los compromisos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua.

¿Qué dijo Celso Borges en su regreso a la Selección de Costa Rica?

Celso Borges valoró de manera positiva el empate conseguido en Nicaragua, asegurando que el resultado no le parece malo y que, en su opinión, vio al equipo con buen desempeño.

“El único ´pero´ que yo puse fue no haber podido sacar los 3 puntos en casa, a mí el resultado en Nicaragua no me pareció mal, aunque fue una oportunidad que no pudimos aprovechar pero luego el funcionamiento del equipo lo vi bien“, aseveró Celso Borges.

Las palabras de Celso Borges van en contravía de lo expresado por Miguel Herrera, ya que mientras el técnico criticó duramente la falta de actitud de la Selección.

Resaltando además la reacción de Nicaragua jugando con un hombre menos, el volante experimentado consideró que el empate fue un resultado aceptable y que el equipo mostró un buen funcionamiento.