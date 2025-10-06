Es tendencia:
Costa Rica

No se vio en TV: el gesto de Keylor Navas que entró en el radar del Real Madrid y llegó a más de 118 mil reproducciones

Keylor Navas con los Pumas sorprendió con un gesto que llegó a los ojos del Real Madrid. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Keylor Navas con los Pumas de México
© PumasKeylor Navas con los Pumas de México

Los Pumas de Keylor Navas atraviesan un momento complicado en el Torneo Apertura de la Liga MX, acumulando tres derrotas consecutivas que han encendido las alarmas en el club universitario

El equipo no logra encontrar regularidad ni solidez defensiva, y la presión comienza a sentirse tanto en el plantel como en el cuerpo técnico.

Sin embargo, en medio del mal momento deportivo, el último encuentro ante Chivas de Guadalajara (derrota 1-2 en Ciudad Universitaria) dejó una imagen que llamó la atención del Real Madrid, generando revuelo entre los aficionados.

¿Cuál fue el gesto de Keylor Navas que entró en el radar del Real Madrid?

Antes de iniciar el partido entre Pumas y Chivas, una imagen acaparó la atención de los fanáticos y rápidamente se viralizó: el reencuentro entre Keylor Navas y Javier “Chicharito” Hernández, excompañeros en el Real Madrid durante la temporada 2014-2015.

Chicharito y Keylor Navas: la historia detrás de la lágrima en la banca del Real Madrid
Keylor Navas y Chicharito en Real Madrid
Los do se saludaron con un abrazo cargado de respeto y camaradería antes del encuentro, un gesto que despertó nostalgia entre los seguidores merengues y generó comentarios en redes sobre la trayectoria de ambos futbolistas.

El video, publicado por la cuenta oficial de Chivas, superó las 118 mil reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del partido y recordando la etapa en la que Navas y Chicharito coincidieron en el Santiago Bernabéu.

Nostalgia blanca en suelo mexicano

El emotivo reencuentro entre Keylor Navas y Chicharito Hernández no solo conmovió a los aficionados de Pumas y Chivas, sino también a los hinchas del Real Madrid, que recordaron con cariño aquella etapa dorada del club.

