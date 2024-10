"Si me llegan con una oferta": la revelación de Jefferson Brenes que no gusta Saprissa

La situación de Jefferson Brenes es bastante complicada de entender. Todo indica que en los próximos días firmará su renovación con Saprissa y sería por entre dos o tres años más de contrato, así lo adelantó él y el director deportivo morado, Sergio Gila.

Pese a eso, el centrocampista defensivo habló abiertamente sobre sus ganas de recibir una oferta para cambiar de club. Esto lo dijo en relación con que todavía no tiene un agente y los motivos que dio para justificar que no haya firmado con un representante.

¿Qué dijo Jefferson Brenes sobre sus ganas de recibir una oferta?

“Cuando uno está haciendo bien las cosas, todo el mundo te llama. Uno sabe como son los representantes. Si a mí me llegan con una oferta, yo le firmo al representante con la oferta en la mesa. Para qué voy a firmar si no me traen una oferta”, comenzó declarando Jefferson Brenes.

Y agregó sobre las situaciones que tuvo que vivir con los agentes: “Me ha pasado con gente del pasado que quizás firmaba y no me salía nada. No sé si me buscaban otros equipos o no, pero cuando las cosas están bien aparecen y cuando están mal no aparecen”.

Luego, Brenes fue muy claro sobre las intenciones que tiene con respecto a su próximo representante: “Si me traen una muy buena oferta serían mi agente. Les digo eso y todavía no ha aparecido nadie”.

Estos dichos generan mucha confusión en Saprissa, ya que, parece que tiene ganas de irse a otro club. Todo esto a días de haber dicho que había llegado a un acuerdo para extender su vínculo con el Morado y con Sergio Gila diciendo que no lo busquen más al mediocampista.

Veremos como termina avanzando y si aparece un agente con una oferta económica superadora a la que hubo desde el conjunto de Tibás. Según lo dijo el propio futbolista, esto podría hacer que se termine yendo del Morado.