Jefferson Brenes renovó su contrato con Saprissa. Así lo confirmó este miércoles el gerente deportivo, Sergio Gila, durante la presentación de José Giacone como nuevo técnico del club tras la destitución de Vladimir Quesada.

“La semana anterior cerramos todo, estamos súper felices de que pueda estar con nosotros“, sentenció el directivo español, quien no reveló detalles del contrato. Aunque todo indica que el ligamen se extendería hasta 2027.

Esto trascendió luego de la derrota ante Puntarenas, que le costó el cargo a Quesada, cuando el propio Brenes salió al cruce para adelantar que se quedaría en Saprissa debido a que en los días previos se rumoreó que Alajuelense y Herediano le habían puesto el ojo.

Con relación a ello, Gila sorprendió durante la rueda de prensa de este miércoles al exponer el accionar de otros clubes, que al parecer estuvieron tentando al seleccionado costarricense cuando el mercado de piernas estaba cerrado.

La verdad sobre la renovación de Jefferson Brenes con Saprissa

A raíz de todo lo que se habló, Sergio Gila salió a esclarecer la situación: “Jefferson es una persona agradecida y leal a la institución. Hace meses nos comprometimos a que íbamos a renovar. A que él no iba a escuchar ofertas y yo no iba a buscar jugadores para sustituirlo“.

Jefferson Brenes fue de menos a más hasta convertirse en la gran figura del Monstruo. (Foto: Saprissa)

“Cuándo él sale de la institución que dejó de confiar en él, nosotros apostamos por él. Él sabe en lo que se convirtió gracias a Saprissa”, prosiguió el español antes de lanzar una dura acusación: “la gente que lo está llamando, que deje de llamarlo. Está la ética laboral de cada uno, el saltarse la normativa FIFA con esos temas”.

¿Jefferson Brenes usará la número 10 de Saprissa?

En los últimos días, trascendió que Saprissa le había ofrecido la 10 a Jefferson Brenes para seducirlo durante la negociación. Pero Sergio Gila aclaró los tantos: “En un contrato nunca se habla del dorsal que va a llevar o si va a ser capitán. Nosotros tenemos unos capitanes ahora y contamos con ellos”.

“Esas cosas no son las que se han hablado con él. No se han tratado las cosas que se han dicho, no entendía por qué se decían y el propio Jefferson también mostraba impotencia porque no son cosas que hayamos hablado”, sentenció.