La Selección de Costa Rica dirigida por el interino Claudio Vivas ya conoce a sus rivales de la próxima fecha FIFA en septiembre: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. A pesar de estos amistosos, desde la Federación ya piensan en quién podría ser el próximo entrenador de los ticos para todo los proyectos que están sobre la mesa y un mexicano sería una de las opciones.

La Selección Nacional de Costa Rica registra cinco derrotas en este 2023 y la presión que esto ha desencadenado provocó la salida del antiguo entrenador, por lo que ahora se busca empezar de cero y empezar a formar el equipo que pueda hacerle frente a la eliminatoria y a la Liga de Naciones que brindará cupos para la Copa América. Por lo que no es un panorama sencillo tomar el mando de los ticos.

¿Quién es el candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica?

El mexicano Ignacio Ambriz es candidato a dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica. Su nombre ha estado en los últimos años en la palestra de la Tricolor y esta nueva ocasión no es la excepción.

A sus 58 años y con muchos retos por cumplir, el estratega conversó ampliamente con Teletica.com sobre su presente, la vez que estuvo cerca de dirigir la Tricolor y si ha recibido algún nuevo acercamiento.

¿Qué dijo Ignacio Ambriz sobre dirigir a Costa Rica?

“La verdad es que me sorprende con su llamada y lo que me comenta, yo no he recibido nada, sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la Federación, pero hoy no ha habido nada. Usted sabrá que ahorita tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme, no decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto, pero te soy franco no he recibido ninguna llamada”, sentenció Ignacio Ambriz para Teletica.