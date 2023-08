Después de una excelente temporada con Millonarios de Colombia, Juan Pablo Vargas fue buscado por varios equipos importantes de Sudamérica. El defensor costarricense tenía todo cerrado para jugar en el Santos de Brasil, pero se temrinó cayendo el pase.

¿Por qué Juan Pablo Vargas no jugará en Santos?

El tico no pasó la revisión médica del Santos y terminaron rechazando la posibilidad de que llegue como nuevo fichaje. Una noticia que golpeó duramente el mundialista, pero que no le hizo bajar los brazos y tampoco provocó que no siga siendo analizado por otros equipos.

Según informó el periodista argentino Hernán Castillo, Juan Pablo Vargas está siendo sondeado por Vélez Sarfield y San Lorenzo. Dos equipos importantes en el país sudamericano y que necesitan reforzar si o si sus defensas. En ambos llegaría para cubrir el puesto que dejaron vacantes dos jugadores relevantes.

En Vélez, el tico llegaría para sustituir a nada menos que a Diego Godín. El uruguayo ex Atlético Madrid anunció su retiro como profesional y en el Fortín, como se lo conoce al club, necesitan sustituirlo. Su nombre suena fuerte y podría llegar para lograr el máximo objetivo: evitar el descenso de categoría.

Por otro lado, San Lorenzo vendió en este mercado de pases a Federico Gatoni al Sevilla de España. El club de Boedo es el equipo con menos goles recibidos del torneo y necesitan una incorporación importante para seguir sosteniendo este gran rendimiento. ¿A cuál equipo irá Juan Pablo Vargas?