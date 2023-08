Luego de haber estado aprueba durante dos semanas, Leo Menjívar se transformó en nuevo futbolista de Alajuelense. Tras destacarse con Chalatenango y con la Selección de El Salvador en la Copa Oro 2023, el juvenil levantó el interés del club Manudo.

Ya como nuevo jugador del equipo costarricense, el cuscatleco habló como fue su salida de su ex club y reveló que estuvo cerca de jugar en Estados Unidos. Aseguró que su llegada al país norteamericano no se dio por detalles, pero se mostró alegre de firmar para la institución costarricense.

“Hubo contactos con la MLS pero al final no se llegó a nada concreto. Los equipos al principio hablaban con AD Chalatenango y no me informaban nada a mi“, comenzó contando Menjívar en la entrevista que dio para El Gráfico TV sobre su salida del fútbol salvadoreño.

¿Por qué Leo Menjívar no fichó para la MLS?

Tras esto, contó que fue lo que se interpuso a su llegada a la liga estadounidense: “Luego terminamos contrato y luego salió lo de derechos de formación. No sé la cantidad que pedían, la verdad, pero sabía que era bastante exagerado“. Chicafo Fire II y Okland Roots de la USL fueron los dos interesados por el juvenil.

Para finalizar, concluyó hablando sobre sus sensaciones al firmar con Alajuelense su contrato profesional: “Estoy entusiasmado por este nuevo reto. Sé que me va a ayudar en mi crecimiento. Me faltan bastantes cosas por mejorar y estoy trabajando”.