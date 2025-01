“Se tiene que ir ya”: Jafet Soto explota con una denuncia que involucra a Saprissa y Alajuelense.

El Club Sport Herediano consiguió hace pocas semanas levantar su corona número 30 en el fútbol de Costa Rica para igualar a la Liga Deportiva Alajuelense. Lo hizo, además, tras vencer en la final al Deportivo Saprissa y en la Gran Final ante los manudos.

Sin embargo, la alegría de los festejos no logró calmar a Jafet Soto, que pese al paso de los días sigue enganchado con algo que sucedió en la etapa definitoria del campeonato.

ver también De la Bundesliga a Herediano: Jafet Soto trae un refuerzo que nadie tenía en carpeta

Jafet Soto sigue muy enojado

Este domingo, antes del debut de Herediano en el Clausura 2025, Jafet Soto habló con la prensa y dejó en claro que no se olvida de dos jugadas puntuales: está convencido de que hubo penal a Fernán Faerron en la final en La Cueva que no fue penal de Elías Aguilar a Celso Borges en la Gran Final final de vuelta.

“Lo de esos penales es impresionante, podría uno pensar que algunas personas o algunos factores están acomodando las cosas”, disparó ahora en una nueva batalla contra el arbitraje de la Unafut.

Jafet Soto no detiene sus críticas.

Ni el título calma a Jafet Soto

En declaraciones recogidas por el sitio de Everardo Herrera, Jafet volvió a criticar al VAR y a los audios de los que se desprendieron los cobros arbitrales. “Si la van a cagar, que la caguen por un error humano, no por un tercero que no sabemos si dio opinión o no dio opinión”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes 2025 del fútbol de Costa Rica: altas, bajas y rumores de la Liga Promérica

Y fue más allá con su denuncia aunque sin dar nombres. “Eso no puede quedar ahí. No porque Herediano fue campeón me voy a quedar callado. Esa persona sabe que se tiene que ir ya del arbitraje. Es nefasto lo que hace en el arbitraje de Costa Rica. Solo el hecho de estar metida en una cabina de VAR, moviendo la cabeza o haciendo ojos, dice mucho”.