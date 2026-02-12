Es tendencia:
Mientras lo buscan de la MLS, Keylor Navas manda un mensaje que ilusiona a Pumas con su futuro￼

El futuro del portero de Pumas se mantiene en dudas después de haber recibido intereses desde otro país.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El tico se pronunció en sus redes sociales.
© Getty ImagesEl tico se pronunció en sus redes sociales.

El futuro de Keylor Navas en los Pumas Unam no está asegurado a pocos meses de la finalización de su contrato. El portero tico tiene vínculo hasta junio de este 2026 y por el momento no se ha avanzado en una posible renovación de cara a la próxima temporada.

Por si fuera poco, Navas interesa en varios equipos. Días atrás se supo que en la Major League Soccer lo están siguiendo. Además, otro equipo de la Liga MX como Monterrey se fijó en la posibilidad de contratar sus servicios.

En medio de estos rumores, el portero de Pumas aprovechó para dejar un mensaje que puede ilusionar a los aficionados pensando en lo que se aproxima. Después de la eliminación del conjunto universitario en la Concachampions, Navas se pronunció en su cuenta de Instagram.

Keylor Navas quiere mejorar con Pumas e ilusiona a los aficionados

Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA“, escribió el tico con unas palabras que dejan entrever sus intenciones de mejorar lo hecho con el equipo que comanda Efraín Juárez.

Pumas quedó eliminado de la Copa de Campeones Concacaf ante San Diego FC a pesar de la victoria. El global quedó por 4-2 en favor de los de la MLS y el cuadro felino se despidió rápidamente de la competencia internacional.

Ahora, los del Pedregal tienen un único objetivo por delante: la Liga MX. Actualmente, ocupan la quinta posición tras cinco jornadas. Lograron ganar dos y empataron los tres restantes. Además, se encuentran a seis puntos del líder Chivas.

