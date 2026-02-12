Es tendencia:
Guimaraes ya está al tanto: filtran el nuevo salario que la Fedefútbol asignó para el próximo DT de La Sele

Mientras aparece como el único DT nacional, en la Fedefútbol ya definieron uno de los detalles más importantes.

Por Juan Fittipaldi

El técnico es uno de los máximos candidatos.
© El Mundo CREl técnico es uno de los máximos candidatos.

La Selección de Costa Rica está próxima a definir a su nuevo entrenador después de la salida de Miguel Herrera a finales de 2025. Desde la Fedefútbol esperan cerrarlo antes de marzo para poder aprovechar la fecha FIFA y comenzar el ciclo cuanto antes.

El máximo candidato al día de hoy es Alexandre Guimaraes, quien se encuentra libre después de lo que fue su salida de la Liga Deportiva Alajuelense en el mes de abril de 2025. También aparecen otros candidatos extranjeros que analizan en la Federación.

Lo que sí está confirmado es cuánto percibirá el nuevo director técnico, ya sea Guima o cualquier otro que termine llegando al puesto. Según pudo confirmar ESPN, el salario será menor al que recibió durante su etapa el Piojo Herrera.

¿Cuánto recibirá de salario Guimaraes si asume en Costa Rica?

El sueldo mensual será como máximo de 20 mil dólares. La idea principal es ofrecer 16 mil dólares mensuales, aunque revelan que la Sele se podría estirar hasta los 20 teniendo en cuenta las variables y la estructura con la que venga el nuevo DT.

Esta cifra baja cerca de un 40% en relación a lo que cobraba el técnico mexicano en 2025. La Fedefútbol pagó mensualmente 30 mil dólares a Miguel Herrera, es decir, un salario de 360 mil dólares anuales.

¿Cuánto cobraba por mes Guimaraes en Alajuelense?

Mientras espera como uno de los grandes candidatos, Guimaraes ya sabe cuánto podría percibir si asume su tercer ciclo con la Selección de Costa Rica. Este salario se acerca mucho a lo que recibía en Alajuelense. Durante su última etapa, cobraba cerca de 20 mil dólares mensuales.

