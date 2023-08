No son momentos sencillos para la vida deportiva de Keylor Navas en el PSG, el arquero costarricense volvió al banco de lo suplentes en un empate amargo en el inicio de la Ligue 1. Si bien se sabe que el tico no será titular en París, sus otros posibles destinos se fueron apagando y no conforme con eso, su valor en el mercado también disminuyó según los datos de Transfermarkt.

Con la lesión de Thibaut Courtois en el Real Madrid por el resto de esta temporada, el conjunto blanco movió sus fichas y eligió a Kepa Arrizabalaga como el sustituto del belga. Por lo que Keylor Navas quedó totalmente descartado para un posible regreso al Santiago Bernabéu. Ahora bien, desde Transfermarkt este es el valor actual del costarricense.

El valor actual de Keylor Navas

La inestabilidad de Keylor Navas en los últimos años han traído consecuencia, más allá de su gran temporada en la Premier League con el Nottingham Forest Football Club, hoy en día el tico es suplente en el PSG y según los datos de Transfermarkt, tiene un valor actual de tan solo 4 millones de Euros. Y nos tenemos que remontar al 2014, ya que no tenía este precio desde sus tiempos en el Levante.

Por ahora Keylor Navas deberá seguir esperando para resolver su futuro antes de que termine el mercado de fichajes en Europa. En el PSG de Luis Enrique no tendrá lugar y mientras más pasa el tiempo se va quedando sin opciones. Pero a sus 36 años de edad, cumpliendo otra campaña en el banco de los suplentes, no sería negocio para el centroamericanos.