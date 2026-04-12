Saprissa vs. Liberia EN VIVO: minuto a minuto del partido que afecta directamente a Alajuelense en el Clausura 2026

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford recibe a Municipal Liberia en La Cueva por la jornada 15 del Clausura 2026.

El cuadro tibaseño aterriza en este duelo con 27 puntos y la obligación de ganar para no caerse de la pelea por el liderato. Sumar de a tres en La Cueva les permitirá llegar a las 30 unidades y quedar a un solo paso del líder Herediano (31 puntos).

El triunfo de Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 ante Sporting desplazó a Liberia al quinto lugar de la clasificación, pero una victoria en La Cueva volvería a meter al equipo de José Saturnino Cardozo en zona de semifinales.

Cuatro figuras de Saprissa caminan hoy sobre la cuerda floja. Mariano Torres, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco y Kendall Waston llegan condicionados con cuatro tarjetas amarillas cada uno. Si alguno de ellos es amonestado esta tarde, se perderá automáticamente el Clásico Nacional ante Alajuelense.

El dato que ilusiona a la afición saprissista: Liberia no le gana un partido oficial al Monstruo desde octubre de 2009. Casi dos décadas de dominio tibaseño que hoy los visitantes intentarán romper en el escenario más difícil del país.

Óscar Ramírez no se pierde detalle de lo que ocurra hoy en La Cueva. Tras recuperar el cuarto lugar ayer, la Liga depende de que Saprissa cumpla con la lógica y derrote a Liberia para mantenerse en zona de clasificación.

"Tal vez haya una sorpresa para hoy. Sería bonito verlo y que empiece a tomar nivel de cara a la Copa del Mundo", declaró para Radio Columbia.

En la previa del partido, el jefe de prensa morado, Patricio Altamirano , aseguró que el panameño Fidel Escobar ya entrenó al 100% durante toda la semana y dejó la puerta abierta a que sume minutos esta misma tarde.

¡Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de un partidazo en La Cueva! El Deportivo Saprissa de Hernán Medford recibe a Municipal Liberia en un duelo de altísimo voltaje por la recta final del Torneo Clausura 2026.

Para el Monstruo, ganar es la única opción. Una victoria esta tarde dejaría a los tibaseños con 30 puntos, respirándole directamente en la nuca al líder Herediano (31) a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular.

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Del otro lado de la cancha llega un Municipal Liberia que está firmando un campeonato de muchísimo respeto. Con 21 puntos, el equipo de José Saturnino Cardozo también necesita el triunfo para superar a Liga Deportiva Alajuelense (22 pts) y regresar a la zona de clasificación a semifinales.

Sin embargo, los aurinegros saltan al césped del Ricardo Saprissa con la enorme misión de romper una maldición de casi 17 años sin poder vencer a la “S” en un partido oficial, sequía que arrastran desde aquel lejano octubre de 2009.