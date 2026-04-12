Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clausura 2026

Saprissa vs. Liberia EN VIVO: minuto a minuto del partido que afecta directamente a Alajuelense en el Clausura 2026

Saprissa recibe en su fortaleza al Municipal Liberia con la urgencia de ganar para asfixiar al líder Herediano, mientras los pamperos buscan romper una sequía histórica de 17 años y dar un golpe de autoridad que los consolide en la zona de clasificación.

¿Vuelve el Comandante?

En la previa del partido, el jefe de prensa morado, Patricio Altamirano, aseguró que el panameño Fidel Escobar ya entrenó al 100% durante toda la semana y dejó la puerta abierta a que sume minutos esta misma tarde.

Fidel Escobar tendría fecha de regreso.

Fidel Escobar podría volver a sumar minutos.

"Tal vez haya una sorpresa para hoy. Sería bonito verlo y que empiece a tomar nivel de cara a la Copa del Mundo", declaró para Radio Columbia.

Publicidad

Alajuelense, a la espera del "favor" de su eterno rival

Óscar Ramírez no se pierde detalle de lo que ocurra hoy en La Cueva. Tras recuperar el cuarto lugar ayer, la Liga depende de que Saprissa cumpla con la lógica y derrote a Liberia para mantenerse en zona de clasificación.

Machillo Ramírez logró importante objetivo con Alajuelense.

Machillo Ramírez necesita un triunfo morado.

¡Maldición de 17 años para Liberia!

El dato que ilusiona a la afición saprissista: Liberia no le gana un partido oficial al Monstruo desde octubre de 2009. Casi dos décadas de dominio tibaseño que hoy los visitantes intentarán romper en el escenario más difícil del país.

Pasaron más de 15 años desde el último triunfo aurinegro ante Saprissa.

Pasaron más de 15 años desde el último triunfo aurinegro ante Saprissa.

Morados en capilla de cara al Clásico Nacional

Cuatro figuras de Saprissa  caminan hoy sobre la cuerda floja. Mariano Torres, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco y Kendall Waston llegan condicionados con cuatro tarjetas amarillas cada uno. Si alguno de ellos es amonestado esta tarde, se perderá automáticamente el Clásico Nacional ante Alajuelense.

¿Y los Coyotes?

El triunfo de Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 ante Sporting desplazó a Liberia al quinto lugar de la clasificación, pero una victoria en La Cueva volvería a meter al equipo de José Saturnino Cardozo en zona de semifinales.

Los aurinegros necesitan sumar de a 3.

Los aurinegros necesitan sumar de a 3.

Publicidad

¿Cómo llega el Monstruo?

El cuadro tibaseño aterriza en este duelo con 27 puntos y la obligación de ganar para no caerse de la pelea por el liderato. Sumar de a tres en La Cueva les permitirá llegar a las 30 unidades y quedar a un solo paso del líder Herediano (31 puntos).

Saprissa es el escolta del Clausura 2026.

Saprissa es el escolta del Clausura 2026.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs Liberia!

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford recibe a Municipal Liberia en La Cueva por la jornada 15 del Clausura 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Un duelo de alto voltaje en La Cueva.
© Saprissa.Un duelo de alto voltaje en La Cueva.

¡Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de un partidazo en La Cueva! El Deportivo Saprissa de Hernán Medford recibe a Municipal Liberia en un duelo de altísimo voltaje por la recta final del Torneo Clausura 2026.

Para el Monstruo, ganar es la única opción. Una victoria esta tarde dejaría a los tibaseños con 30 puntos, respirándole directamente en la nuca al líder Herediano (31) a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular.

Manchester City goleó al Chelsea y sigue en carrera por el título: los goles del partido y cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2026

ver también

Manchester City goleó al Chelsea y sigue en carrera por el título: los goles del partido y cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2026

Del otro lado de la cancha llega un Municipal Liberia que está firmando un campeonato de muchísimo respeto. Con 21 puntos, el equipo de José Saturnino Cardozo también necesita el triunfo para superar a Liga Deportiva Alajuelense (22 pts) y regresar a la zona de clasificación a semifinales.

Sin embargo, los aurinegros saltan al césped del Ricardo Saprissa con la enorme misión de romper una maldición de casi 17 años sin poder vencer a la “S” en un partido oficial, sequía que arrastran desde aquel lejano octubre de 2009.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpieza en Alianza: los 7 futbolistas que podrían irse junto a Ernesto Corti
El Salvador

Limpieza en Alianza: los 7 futbolistas que podrían irse junto a Ernesto Corti

La noticia que beneficia a Saprissa en su lucha por alcanzar a Herediano
Deportivo Saprissa

La noticia que beneficia a Saprissa en su lucha por alcanzar a Herediano

Multa millonaria y cierre del estadio: Cartaginés se expone al castigo más brutal
Costa Rica

Multa millonaria y cierre del estadio: Cartaginés se expone al castigo más brutal

Fedefútbol reacciona: el comunicado que sacude a Cartaginés tras los incidentes
Costa Rica

Fedefútbol reacciona: el comunicado que sacude a Cartaginés tras los incidentes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo