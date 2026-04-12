Saprissa vs. Liberia EN VIVO: minuto a minuto del partido que afecta directamente a Alajuelense en el Clausura 2026

¡Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de un partidazo en La Cueva! El Deportivo Saprissa de Hernán Medford recibe a Municipal Liberia en un duelo de altísimo voltaje por la recta final del Torneo Clausura 2026.
Para el Monstruo, ganar es la única opción. Una victoria esta tarde dejaría a los tibaseños con 30 puntos, respirándole directamente en la nuca al líder Herediano (31) a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular.
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Del otro lado de la cancha llega un Municipal Liberia que está firmando un campeonato de muchísimo respeto. Con 21 puntos, el equipo de José Saturnino Cardozo también necesita el triunfo para superar a Liga Deportiva Alajuelense (22 pts) y regresar a la zona de clasificación a semifinales.
Sin embargo, los aurinegros saltan al césped del Ricardo Saprissa con la enorme misión de romper una maldición de casi 17 años sin poder vencer a la “S” en un partido oficial, sequía que arrastran desde aquel lejano octubre de 2009.