Esta noche, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano disputarán la semifinal del Torneo de Copa de Costa Rica 2023. Será el enfrentamieno número catorce entre ambos equipos por el presente torneo desde 1950: los Morados ganaron seis de ellos, el Team se impuso en dos y los cinco resantes terminaron en empate.

Recordemos que el ganador de este cruce a partido único deberá medirse con quien se imponga entre Alajuelense y Guanacasteca, que el próximo domingo 15 de octubre medirán fuerzas en el Alejandro Morera Soto a las 11:00 a.m.

Saprissa vs. Herediano: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Saprissa recibirá a Herediano hoy, viernes 13 de octubre, desde las 8:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa. Dicho compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV y la app TDMAX.

Saprissa vs. Herediano: cómo llega la ‘S’

El conjunto de Vladimir Quesada viene de sufrir un duro golpe al quedar eliminado de la Copa Centroamericana frente a Real Estelí, con el que empató 2-2 en Tibás (2-3 en el global), y luego perdió 2-0 frente a Herediano por el Torneo Apertura 2023 siendo superado de forma contundente.

“Debemos mostrar una mejor actitud. Tenemos que ir a cada balón como si fuera el último. Es cierto que hemos tenido una seguidilla de partidos importantes, pero esa no es excusa. Debemos levantar la cabeza y enderezar el rumbo. Esto es Saprissa y quienes juegan aquí deben salir a la cancha y demostrar por qué están aquí”, expresó un molesto Ariel Rodríguez post encuentro.

La principal novedad para esta revancha con los florenses es el regreso de Mariano Torres y Jefferson Brenes a la convocatoria. Aunque ambos estarán en el banco para “no arriesgar”, explicó el timonel Morado.

Saprissa vs. Herediano: cómo llegan los Rojiamarillos

Los dirigidos por Jeaustin Campos, por el contrario, acaban de dejar atrás una semana perfecta: primero derrotaron 3-2 a Comunicaciones, pasando a las semis del torneo de CONCACAF —además de sacar boleto a la Copa de Campeones 2024—. Y como broche de oro, vencieron a la ‘S’ con goles de Gerson Torres (13′) y Ángel Sayago (74′).

“A Saprissa hay que jugarle, ir al frente, ofenderlo en el buen sentido de la palabra, además es un juego único. Tenemos claro cómo ir a jugar y el torneo no da espacio para especular, en 90 minutos hay que jugar para ver quién pasa (…) Enfrentamos una semifinal, es de matar o morir y no tengo reparo en entrar con las mejores fichas”, adelantó el ex DT de los tibaseños.

Recordemos que esta será una suerte de revancha para el Team. El 18 de julio, su rival de esta noche le ganó 1-0 en la final de la Supercopa de Costa Rica gracias al tanto de Rodríguez pese a que fueron superiores.