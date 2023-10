Este domingo, Saprissa recibirá a Guanacasteca en el cierre de la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de Costa Rica. Luego de su histórica derrota ante Real Estelí por la Copa Centroamericana, la ‘S’ deberá recuperarse y ganar para seguir de cerca a Alajuelense. Aunque los Pamperos aspiran a dar un golpe de efecto en La Cueva para acerse a la zona de clasificación.

Saprissa vs. Guanacasteca: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Deportivo Saprissa y Guanacasteca jugarán mañana, domingo 1 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio Ricardo Saprissa. El compromiso podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV y la app TDMAX.

Saprissa vs. Guanacasteca: cómo llegan los Morados

A pesar de la gran noticia que supone el regreso de Mariano Torres, la caída 1-0 frente a Real Estelí —la primera frente a una escuadra pinolera— por el torneo de CONCACAF golpeó a los pupilos de Vladimir Quesada. Sin embargo, la pelea con la Liga por el liderato los obliga a pasar página: vienen de imponerse 2-0 a Santos y 2-1 a Sporting.

Saprissa vs. Guanacasteca: cómo llegan los Pamperos

“Fueron situaciones puntuales, no porque no defendimos bien, no porque no atacamos bien, sino porque no aprovechamos las dos oportunidades para liquidarlos”, dijo Horacio Esquivel tras la derrota 2-1 ante Cartaginés. Ahora, ADG debe aspirar a repetir el gran triunfo 3-2 sobre la Liga si quiere meterse entre los cuatro primeros.

Saprissa vs. Guanacasteca: último partido entre ambos

El último cruce entre Saprissa y Guanacasteca tuvo lugar el 30 de julio, por la segunda fecha del presente Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el Monstruo Morado ganó 1-0 en Nicoya con gol de Luis Paradela.