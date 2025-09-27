Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Ambos equipos jugarán un partido de suma importancia para el liderato del Torneo Apertura 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Saprissa y Cartaginés se enfrentarán por la actual Liga Promérica de Costa Rica.
© rrssSaprissa y Cartaginés se enfrentarán por la actual Liga Promérica de Costa Rica.

Saprissa y Cartaginés disputarán uno de los partidos más esperados del Torneo Apertura 2025. Este encuentro se dará en la jornada 11 de la Liga Promérica de Costa Rica, y su desenlace será clave por el liderato. Están en lo alta de la tabla.

La S se presenta con la intención de recuperar terreno en la clasificación, con una mejora considerable en su capacidad ofensiva. Los Brumosos llegan al cruce con la necesidad de sumar para conservar su posición de puntero y no dar ventajas.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de conocer para seguir este apasionante enfrentamiento. A continuación, encontrará los datos para poder observar la transmisión a través de los medios.

Publicidad
Mensaje contundente para Vladimir Quesada: Akheem Wilson impacta a Saprissa mientras la afición pide verlo en el primer equipo

ver también

Mensaje contundente para Vladimir Quesada: Akheem Wilson impacta a Saprissa mientras la afición pide verlo en el primer equipo

¿Cuándo y a qué hora juega Saprissa vs. Cartaginés por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa y Cartaginés se enfrentarán el domingo 28 de septiembre del por esta onceava jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica.

Será en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá a las 16.00 horas de Centroamérica, lo que vale a las 17.00 horas de Panamá y a las 18.00 horas ET de Estados Unidos.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Cartaginés por la Liga Promérica de Costa Rica?

El encuentro protagonizado por Saprissa y Cartaginés podrá seguirse en vivo y en directo a través de la pantalla de FUTV.

Fue una de las máximas joyas de Saprissa, jugó en la Sele, lo borraron y ahora es goleador en Europa: “Quería salir”

ver también

Fue una de las máximas joyas de Saprissa, jugó en la Sele, lo borraron y ahora es goleador en Europa: “Quería salir”

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa se presenta con la intención de recuperar terreno en la clasificación. El conjunto morado ha mostrado capacidad ofensiva, con 19 goles a favor en diez jornadas. Ha conseguido resultados importantes en partidos clave, como aquellas contundentes frente a Pérez Zeledón y Guadalupe. Está cuarto con 17 unidades.

Publicidad

¿Cómo llega Cartaginés?

Cartaginés llega al partido con la necesidad de sumar para conservar la punta, la cual comparte con Municipal Liberia y Alajuelense. El equipo ha destacado por su solidez defensiva, con solo dos goles recibidos en nueve partidos, y mantiene un registro positivo en sus últimos compromisos, como fue ante Sporting F.C.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ronaldo Cisneros no se calla y desafía a la afición tras su primer gol
Liga Deportiva Alajuelense

Ronaldo Cisneros no se calla y desafía a la afición tras su primer gol

Herediano vs. Guadalupe: ¿A qué hora y dónde ver hoy el nuevo debut de Jafet Soto?
Costa Rica

Herediano vs. Guadalupe: ¿A qué hora y dónde ver hoy el nuevo debut de Jafet Soto?

Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025
Costa Rica

Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

El Fantasma Figueroa deja fuera a uno de los hombres habituales de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica
Nicaragua

El Fantasma Figueroa deja fuera a uno de los hombres habituales de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo