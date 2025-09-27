Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Saprissa y Cartaginés disputarán uno de los partidos más esperados del Torneo Apertura 2025. Este encuentro se dará en la jornada 11 de la Liga Promérica de Costa Rica, y su desenlace será clave por el liderato. Están en lo alta de la tabla.

La S se presenta con la intención de recuperar terreno en la clasificación, con una mejora considerable en su capacidad ofensiva. Los Brumosos llegan al cruce con la necesidad de sumar para conservar su posición de puntero y no dar ventajas.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de conocer para seguir este apasionante enfrentamiento. A continuación, encontrará los datos para poder observar la transmisión a través de los medios.

¿Cuándo y a qué hora juega Saprissa vs. Cartaginés por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa y Cartaginés se enfrentarán el domingo 28 de septiembre del por esta onceava jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica.

Será en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá a las 16.00 horas de Centroamérica, lo que vale a las 17.00 horas de Panamá y a las 18.00 horas ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Cartaginés por la Liga Promérica de Costa Rica?

El encuentro protagonizado por Saprissa y Cartaginés podrá seguirse en vivo y en directo a través de la pantalla de FUTV.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa se presenta con la intención de recuperar terreno en la clasificación. El conjunto morado ha mostrado capacidad ofensiva, con 19 goles a favor en diez jornadas. Ha conseguido resultados importantes en partidos clave, como aquellas contundentes frente a Pérez Zeledón y Guadalupe. Está cuarto con 17 unidades.

¿Cómo llega Cartaginés?

Cartaginés llega al partido con la necesidad de sumar para conservar la punta, la cual comparte con Municipal Liberia y Alajuelense. El equipo ha destacado por su solidez defensiva, con solo dos goles recibidos en nueve partidos, y mantiene un registro positivo en sus últimos compromisos, como fue ante Sporting F.C.