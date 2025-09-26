Fue una de las máximas joyas de Saprissa, jugó en la Sele, lo borraron y ahora es goleador en Europa: “Quería salir”

Del estrellato juvenil a la incertidumbre en el fútbol costarricense y, ahora, a un renacer goleador en Europa. Esa es la sorprendente trayectoria de un atacante tico que en su momento fue catalogado como una de las grandes joyas del Deportivo Saprissa, que llegó a vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica y que más tarde quedó en el olvido.

Hoy, su nombre vuelve a resonar gracias a una decisión inesperada: aceptar la oferta del FC Samtredia, de la Segunda División de Georgia. Desde su arribo al club europeo, acumula nueve partidos y siete goles, convirtiéndose en una de las figuras del campeonato de ascenso.

¿Quién es el ex Saprissa que triunfa en Europa?

Con apenas unos meses en suelo georgiano, Julen Cordero ya se perfila como un referente ofensivo. Cinco de sus tantos llegaron en la liga local y dos más en la copa, donde firmó un doblete que despertó la ilusión de su nuevo equipo.

La oportunidad en Georgia se impuso sobre otros destinos más familiares: recibió dos ofertas de clubes costarricenses y una de Tailandia. “Es una gran oportunidad. Hace tiempo quería salir a jugar en alguna liga de Europa. Creo que esta es una buena chance, un trampolín”, declaró en entrevista con La Nación.

Julen Cordero vive un gran momento en Georgia. (Foto: X)

Antes de esta aventura internacional, defendió la camiseta del Santos de Guápiles, tras su paso por Saprissa, donde nunca terminó de consolidarse pese a la expectativa generada en su proceso de formación.

En Georgia, país ubicado en el límite entre Asia y Europa y que viene en franco crecimiento futbolístico ,con presencia en la Eurocopa 2024 y aspiraciones mundialistas, el atacante de 24 años encontró el escenario perfecto para demostrar que todavía tiene mucho por dar. De ser borrado en casa, ahora escribe un presente goleador que lo devuelve al radar internacional.