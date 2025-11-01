Este domingo, Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense cerrarán la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. Será el último encuentro antes de la fecha FIFA, ya que no habrá actividad en el campeonato nacional por el microciclo de la Selección de Costa Rica.

Tanto Liberia como Alajuelense se encuentran en puestos de clasificación. El equipo pampero ocupa el tercer lugar con 23 puntos, mientras que la Liga es el líder del certamen con 27. A pocas jornadas de que finalice la etapa regular, se juegan cosas muy importantes.

¿Cuándo y a qué hora juega Liberia vs. Alajuelense por la Liga Promérica de Costa Rica?

Este domingo 2 de noviembre, en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, Liberia y Alajuelense se verán las caras desde las 9:00 p.m de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Liberia vs. Alajuelense por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El juego correspondiente a la jornada 15 de la Liga Promérica entre liberianos y manudos se podrá sintonizar a través de FUTV.

¿Cómo llega Liberia?

El equipo que comanda el experimentado José Saturnino Cardozo está en una posición que no ocupaba hace mucho tiempo. Liberia disfruta de un gran presente en el campeonato nacional, aunque viene de caer en su última presentación por 3-0 ante Sporting. Este domingo, buscará volver a la victoria para no alejarse de los líderes.

¿Cómo llega Alajuelense?

Los Manudos arriban a este juego con la confianza por las nubes. Vienen de hacer un mes prácticamente perfecto. Ganaron los clásicos ante Saprissa y Herediano, y también accedieron el pasado jueves a la final de la Copa Centroamericana, tras eliminar a Olimpia por penales. Además, encabeza la tabla de posiciones del Apertura 2025. Desde la vuelta del Machillo Ramírez, la Liga pasa por su mejor momento.

Historial reciente entre Liberia y Alajuelense

Desde que Liberia regresó a la máxima categoría de Costa Rica en 2023, no ha podido derrotar a Alajuelense. De ese año hasta la fecha, se cruzaron en 10 ocasiones: empataron en cuatro oportunidades y fueron seis triunfos para Alajuelense.

¿Quién es el árbitro para el partido entre Liberia y Alajuelense?

Para este encuentro, el encargado de impartir justicia como árbitro principal será Josué Ugalde. Lo acompañarán como asistentes Danny Sojo y Carlos Fernández, mientras que Raúl Eduarte será el cuarto. En el VAR, estarán Benjamín Pineda y Juan Carlos Mora.

