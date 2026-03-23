Rotura de ligamento cruzado: otra figura de Costa Rica sufre una dura lesión y se perderá el resto del 2026

El fútbol costarricense vuelve a recibir un golpe durísimo en materia de lesiones y la preocupación crece de cara al futuro de la Selección de Costa Rica. A la reciente rotura de ligamento cruzado de Santiago Van der Putten, una de las grandes promesas de la Tricolor, ahora se suma otra baja de peso que sacude el panoram.

El caso de Van der Putten ya había encendido las alarmas en Alajuelense y en el entorno de la Sele. El joven defensor, que venía consolidándose como una opción importante a futuro, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado en el duelo ante Herediano, una lesión que lo obliga a afrontar una larga recuperación de varios meses y que corta su crecimiento en un momento clave.

El otro futbolista de Costa Rica que se rompió los ligamentos

Cuando todavía se asimilaba ese golpe, llegó otra noticia que profundiza la preocupación. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el delantero Anthony Contreras sufrió una rotura de ligamento cruzado acompañada de una lesión de menisco en su rodilla, una combinación que lo dejará fuera de competencia por el resto del año.

El atacante de 26 años, que actualmente milita en el Riga FC, venía siendo un nombre recurrente en las convocatorias de la Selección durante el proceso anterior. Bajo el mando de Miguel Herrera, Contreras tuvo un rol importante dentro del equipo, consolidándose como una alternativa constante en el frente de ataque.

Kevin Jiménez confirmó la lesión de Anthony Contreras. (Foto: X)

En este nuevo ciclo, Fernando Batista no lo incluyó en su primera lista, una decisión basada en que se habla de que estaba lesionado, pero no se conocía la gravedad. Con la confirmación de la ruptura de ligamento, el Bocha recibe un duro revés.

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Contreras no solo pierde continuidad a nivel de clubes, sino que también queda automáticamente fuera de cualquier planificación de la Selección durante este año, en un momento donde la competencia interna por un lugar en el ataque se intensifica.

ver también Cambio de último momento: Bocha Batista pierde a una figura de Costa Rica y convoca a un nuevo jugador de Alajuelense

Para Costa Rica, la seguidilla de lesiones en jugadores importantes representa un desafío adicional en la construcción del equipo. Así, en cuestión de días, dos nombres relevantes del fútbol tico quedaron fuera de escena por largos meses.

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Datos Claves

El delantero Anthony Contreras padece rotura de ligamento cruzado y lesión de menisco en Riga.

padece rotura de y lesión de menisco en Riga. Contreras , de 26 años, quedará fuera de toda competencia por el resto del año .

, de 26 años, quedará fuera de toda competencia por el . Se había lesionado hace unas semanas y recién hoy se confirmó la gravedad.