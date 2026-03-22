Bicampeón con Herediano confesó el calvario que vivió en La Sele tras ser convocado por Fernando Batista: “Fui débil”

Axzel Quirós se refirió a lo que representa para él esta primera convocatoria a la Selección de Costa Rica bajo el mando del “Bocha” Batista, en un momento que asume con ilusión, pero también con los pies sobre la tierra. Sin embargo, también mencionó que el año pasado no estuvo al 100%.

Además, abrió espacio para la autocrítica al reconocer que durante el año pasado no estuvo en su mejor nivel, especialmente en el aspecto mental, una situación que terminó afectándolo tanto en su club como en la Tricolor.

Luego, con más madurez y después de conquistar los torneos de Apertura 24/25 y Clausura 24/25 con Herediano, Quirós afronta esta oportunidad con una mejor versión personal y con el respaldo de su recorrido, que ya incluye 17 partidos con la Selección de Costa Rica.

ver también Bocha Batista ya definió al reemplazante de Santiago Van der Putten en La Sele (y no juega en Saprissa ni Alajuelense)

¿Qué dijo Axzel Quirós sobre su convocatoria a La Sele con el Bocha Batista?

Este primer llamado de Axzel Quirós bajo el mando del “Bocha” Batista en la Selección de Costa Rica representa una nueva oportunidad para consolidarse en un proceso que apenas comienza, pero que ya muestra una competencia interna fuerte.

“Toca enfocarse en lo que viene, en este año. En los amistosos en este nuevo proceso, hay una competencia muy buena. Ser llamado en esta primera lista es importante para uno, pero al final no te asegura nada“, aseveró en zona mixta.

“Si uno no es fuerte en lo mental, vas a fallar mucho. El año pasado fui muy débil mentalmente, me pasó factura en club y Selección. Hoy gracias a Dios me siento muy bien“, compartió.

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Axzel Quirós asumió la convocatoria con ilusión, aunque también con madurez, al dejar claro que estar en esta primera lista es importante, pero no garantiza nada.

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“Se trabajó bien en este último microciclo, el profe quedó satisfecho con lo que había visto, que hubo buenas sensaciones. Y por eso es importante para todos los que estuvimos ahí saber que el profe dejó claro que le gusta darle oportunidades a todos, y eso al final motiva a todos“, sentenció.

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Datos claves

Axzel Quirós valora su primera convocatoria con el “Bocha” Batista como una oportunidad importante en esta nueva etapa de la Selección de Costa Rica.

como una oportunidad importante en esta nueva etapa de la Selección de Costa Rica. El defensor dejó claro que estar en la primera lista no le asegura nada , porque en este nuevo proceso hay una competencia interna fuerte por ganarse un lugar.

, porque en este nuevo proceso hay una competencia interna fuerte por ganarse un lugar. Quirós reconoció que el año pasado fue débil mentalmente y que esa situación le pasó factura tanto en su club como en la Selección, aunque ahora asegura sentirse mucho mejor.