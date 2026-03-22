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Cambio de último momento: Bocha Batista pierde a una figura de Costa Rica y convoca a un nuevo jugador de Alajuelense

El Bocha se vio obligado a cambiar en la lista de Costa Rica luego de la lesión que sufrió Cristopher Núñez.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT se vio obligado a cambiar.
© GeminiEl DT se vio obligado a cambiar.

La lista de la Selección de Costa Rica sufre una modificación de última hora para los amistosos de la próxima semana. Fernando Batista tuvo que hacerlo de manera obligatoria ante la lesión de uno de los que había sido convocado días atrás.

El Bocha no podrá contar con Cristopher Núñez, quien fue desafectado de la nómina que viajará a Turquía para enfrentarse contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo respectivamente.

Creichel Pérez reemplazará a Cristopher Núñez en la Selección de Costa Rica

En el lugar del futbolista de Cartaginés, que se lesionó su rodilla este domingo en el partido contra Pérez Zeledón, irá un jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. El elegido por el técnico argentino es el mediocampista ofensivo Creichel Pérez.

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Con este llamado del nuevo entrenador, ya son cinco las ocasiones en las que el futbolista manudo es parte de la convocatoria del seleccionado tico. Había hecho su debut con el Piojo Herrera en 2025 en el amistoso contra Estados Unidos. Luego, fue parte de la última etapa de las Eliminatorias.

Este lunes, Creichel Pérez llegará junto a sus compañeros a las instalaciones de la Fedefútbol, donde comenzará el primer entrenamiento del Bocha Batista con la lista oficial. La semana pasada dirigió a los jugadores locales en el microciclo que llevó a cabo.

Nuevamente, Cristopher Núñez se queda afuera de una convocatoria por lesión. Días atrás, cuando se conoció que estaba entre los llamados, había dicho que “en este tema de la selección creo que no he tenido mucha suerte“.

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