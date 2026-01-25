Ronald González recién llegó a la Fedefútbol y un peso pesado de Herediano ya le marcó la cancha: “No nos han tomado en cuenta”

Después del golpazo que implicó quedar fuera del Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFÚTBOL) está dando pasos importantes de cara al 2030. Uno de los primeros fue despedir de la dirección de selecciones nacionales al mexicano Ignacio Hierro y designar en su lugar, después de un extenso período de escogencia, a Ronald González.

El Comité Ejecutivo eligió al entrenador de 55 años, recordado por ser mundialista en Italia 90, ganar todo en Deportivo Saprissa y haber conseguido con La Sele Sub-20 el histórico cuarto lugar en la Copa del Mundo de Egipto, que tiene como primera labor suplantar a Miguel “Piojo” Herrera en la mayor.

Sin embargo, González también deberá mirar hacia dentro para ayudar a mejorar al fútbol costarricense. Y una figura de mucho peso en Club Sport Herediano se lo hizo saber en la antesala del partido contra Liberia, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

Gerente de Herediano le marca la cancha a Ronald González con este pedido

Gustavo Pérez, gerente deportivo de Herediano, le dejó un claro mensaje a Ronald González al soltarle un dardo tanto a Ignacio Hierro como a Claudio Vivas: “Solo el tiempo dirá si la elección fue la correcta, yo espero que le vaya muy bien a Ronald. Espero esa cercanía con los clubes que muchas veces no nos han tomado tanto en cuenta, y lo digo desde mi paso por San Carlos hasta ahora“.

“Pocas veces uno tiene esa cercanía con un director deportivo de la Federación, o es muy esporádico, y creo que los directores deportivos de los clubes tenemos mucho que aportar: desde ligas menores, selecciones menores, hasta lo que es la selección mayor, y yo creo que esas reuniones pueden ser muy provechosas. Yo espero que con esta designación pueda haber más apertura”, añadió Pérez.

Y en ese sentido, pensando en regresar a un Mundial, remató: “Es un momento trascendental en el fútbol de Costa Rica. Es importante que la elección que se haya hecho pueda brindar las herramientas que se necesitan para cambiar muchas cosas. Yo sé que no es fácil. No estoy en contra del extranjero ni del nacional, yo estoy a favor de la capacidad. Para mí esto no es de nacionalidades“.

