Ronald González empezó fuerte: la noticia sobre La Sele que sacude a Costa Rica tras el anuncio del nuevo director deportivo

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio un paso clave en la reestructuración de la Selección Nacional al confirmar oficialmente al nuevo director de Selecciones Nacionales. El elegido fue Ronald González, quien asumirá el cargo que dejó vacante Ignacio Hierro, en medio de un proceso marcado por la eliminación del Mundial 2026.

El exmundialista de Italia 90 se impuso en la elección sobre otros perfiles que estaban en la mesa, como el español Ángel Catalina y el argentino Hermes Desio, convirtiéndose así en la principal figura encargada de dirigir el futuro deportivo de la Tricolor.

Y apenas anunciado su nombramiento, Ronald González ya comenzó a mover fichas. Según informó Tigo Sports, desde la Fedefútbol se trabaja en la organización de un partido amistoso de alto calibre, uno que no pasa desapercibido para el entorno futbolístico nacional.

¿Cuál sería el importante amistoso que tiene casi cerrado Costa Rica?

La información señala que la Selección de Costa Rica tiene prácticamente listo un amistoso ante Francia, selección subcampeona del mundo, con el único pendiente de la firma del contrato para que el compromiso se dispute en el mes de marzo.

El posible duelo ante los franceses representaría una prueba de máxima exigencia para La Sele, justo en una etapa donde se busca recuperar credibilidad, competitividad y nivel internacional tras el golpe de no estar en la próxima Copa del Mundo.

Además, Tigo Sports detalló que un amistoso frente a Inglaterra también está en carpeta, aunque ese encuentro quedaría proyectado para una fecha posterior.

Con estas gestiones, Ronald González envía un mensaje claro desde el primer día: La Sele volverá a medirse contra potencias mundiales. Un arranque fuerte que sacude a Costa Rica y marca el tono de una nueva etapa que promete cambios inmediatos y decisiones de peso.