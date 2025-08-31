Saprissa en crisis: Mariano Torres necesitó apenas dos palabras para dejar expuestos a los responsables de la derrota contra Alajuelense

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada sigue en la mala racha luego de perder el clásico ante la Liga Deportiva Alajuelense (0-1) como local con una anotación de Anthony Hernández a los 51 del complemento. Mariano Torres sobre este contexto no guardó silencio y expuso a los responsables.

Recordemos que Alajuelense tenía 4 años sin ganar en el Ricardo Saprissa. 13 partidos para ser más específicos. Y este revés para los morados también llegó luego de haber sido eliminado recientemente en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.

Mariano Torres fue contundente tras el mal presente del Saprissa

Saprissa atraviesa un momento complicado y Mariano Torres no dudó en señalar a los responsables tras la derrota ante Alajuelense. Con apenas dos palabras —“los jugadores”— el capitán dejó claro que la mayor parte de la responsabilidad recae en el plantel dentro del terreno de juego.

Mariano Torres – Deportivo Saprissa

“Cuando ganamos o cuando perdemos, siempre digo que hay más parte de responsabilidad por parte de los jugadores. Dije siempre lo mismo y no voy a decir otra cosa“, comentaba Mariano Torres para Tigo Sports Costa Rica.

“Dentro de la cancha nosotros tenemos que tomar mejores decisiones porque ahora mismo no lo estamos haciendo así y eso lo tenemos que corregir para que el equipo se vea mejor. No es jugar por jugar, hay que hacerlo con un sentido“, aseveró Mariano.

“Claro que duele, a nadie le gusta perder un clásico y estamos dolidos como toda nuestra gente pero sinceramente sé que nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando por esta camiseta“, finalizó Mariano Torres para Tigo Sports Costa Rica.

Sus declaraciones no solo reflejan autocrítica, sino también un llamado de atención a sus compañeros para asumir el compromiso y corregir los errores que han puesto al equipo en el ojo de la tormenta.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Saprissa de Mariano Torres?

El Saprissa volverá a la acción bajo del mando de Vladimir Quesada el próximo miércoles 10 de septiembre como visitante ante Puntarenas a las 7:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Miguel Angel “Lito” Pérez por la séptima jornada del Torneo Apertura.