Machillo Ramírez no puede hacer nada: Alajuelense recibe un duro revés que preocupa tras ganarle el clásico a Saprissa

No todo es alegría en el entorno del Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense. Descubre el último revés.

Por Marcial Martínez

Una mala noticia golpea a Óscar Ramírez y a Liga Deportiva Alajuelense justo después de la alegría que significó imponerse en el clásico ante Saprissa. El equipo rojinegro, que llegaba fortalecido anímicamente tras ese triunfo, ahora se topa con un contratiempo que complica la preparación de su próximo compromiso en el Torneo de Apertura.

¿Cuál es el duro revés que recibe Alajuelense?

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez afrontará un reto complicado cuando visite a Pérez Zeledón en medio de la Fecha FIFA.

El conjunto manudo será el único de los equipos grandes que disputará un partido oficial en este parón internacional, lo que lo obliga a encarar el compromiso con varias bajas sensibles en su plantel.

Ahora, entre las ausencias más notorias se encuentran Alexis Gamboa y Santiago van der Putten, su dupla central titular, quienes fueron convocados con la Selección Nacional bajo el mando de Miguel Herrera quien se expresó antes de enfrentar a Nicaragua y Haití en las Eliminatorias.

Sobre este escenario se suman Alejandro Bran y Creichel Pérez, también concentrados con La Sele al mando de Miguel Herrera. Esta situación obliga al cuerpo técnico a reorganizar la defensa y plantear alternativas para mantener el orden en una cancha siempre complicada.

¿Cuándo juega Alajuelense ante Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m., en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo de Apertura 2025, donde ambos equipos buscarán sumar puntos clave en la clasificación.

