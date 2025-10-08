No es Keylor Navas ni Kendall Waston: figura de Honduras dice qué jugador de Costa Rica estaría en su selección “si fuera catracho”

Este jueves, la Selección de Honduras recibirá a Costa Rica en la reanudación de las Eliminatorias. Será un partido cargado de historia, pero también de urgencias: en caso de ganar, la “H” le sacaría 5 puntos a unos ticos que están segundos en el Grupo C, con 2 unidades, y acariciaría el boleto directo al Mundial 2026.

El otro gran atractivo del clásico será la cantidad de talentos que pisarán el verde césped del Estadio Francisco Morazán. La más resonante es la leyenda tica Keylor Navas, pero también habrá otras figuras como Luis Palma, Kendall Waston, Jorge Álvarez, Manfred Ugalde, Kervin Arriaga, Alonso Martínez o Andy Najar. Resta ver si llegará el tres veces mundialista Celso Borges.

En ese sentido, Roger Rojas, ex referente del combinado hondureño y de gran paso por el fútbol costarricense, especialmente en Liga Deportiva Alajuelense, dio una inesperada sentencia al hablar sobre uno de los jugadores que se metió esta fecha FIFA en la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera.

¿Cuál es el futbolista de Costa Rica que Roger Rojas ve en Honduras?

Rojas manifestó en diálogo con Tigo Sports que Allan Cruz, volante de Club Sport Herediano, tiene el perfil para jugar en la Selección de Honduras.

“Por supuesto que sí. Se asemeja mucho al estilo de Kervin Arriaga y Deiby Flores. Esos juegan en el mediocampo. Va a ser interesante ver esos duelos en mitad de la cancha. No sé de verdad cómo va a salir jugando Costa Rica, tengo mis dudas por la forma en que quiera jugar el profesor Herrera. Pero sería interesante ver a Allan Cruz”, afirmó el ex delantero de Olimpia.

El mediocampista de 29 años tuvo su segundo oportunidad en la era Miguel Herrera. Había sido convocado por última vez en enero, para el amistoso que los ticos perdieron 2-0 contra Estados Unidos, pero el responsable de armar esa lista fue el ex asistente del “Piojo”: Paulo Wanchope. En aquella ocasión, jugó 45 minutos.

Cruz no está atravesando su mejor momento en Herediano, en comparación a los dos últimos torneos donde fue figura y bicampeón nacional. En lo que va del semestre, disputó nueve partidos, aportó un gol y una asistencia. ¿Tendrá un lugar en el once inicial frente a la “H” ante la probable ausencia de Borges?