Rolando Fonseca arremetió contra Claudio Vivas tras la derrota de Costa Rica vs Panamá

La Selección de Costa Rica fue derrotada ayer por su similar de Panamá en el estadio Nacional de San José , resultado que pone en riesgo sus aspiraciones de meterse al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y que inmediatamente ha generado críticas por lo mostrado en el juego.

Uno de los que se mostró indignado fue el exjugador Rolando Fonseca, quien fiel a su estilo no se guardó nada y sin filtro arremetió contra el entrenador Claudio Vivas a quien acusó de no tener una idea clara de juego, algo que se ha visto con los últimos resultados.

La crítica de Rolando Fonseca

El goleador histórico de la Selección de Costa Rica estuvo en la transmisión televisiva del compromiso versus los canaleros, en el que se mostró enojado y no solo con el técnico Vívas, sino también con la actitud de algunos jugadores que no tenían autocrítica a pesar de no tener un buen rendimiento.

“Este equipo no genera, no fabrica, no hace cinco pases seguidos y lo peor es que no hay autocrítica, muchos compañeros y colegas dicen que jugaron bien, pero los llegaron a ver más de 30 mil personas para que corrieran y tuvieran actitud en el campo”, dijo.

“No hay idea de futbol, carecen de muchas cosas, le digo a Claudio que si nos hace el favor que sepa a quiere jugar, esta Selección Nacional no sabe a qué juega en el campo, no tiene idea y es una pena”, finalizó.

¿Cuándo volverán a jugar Panamá vs Costa Rica?

El juego de vuelta de los cuartos de final se disputará el próximo lunes 18 de noviembre, cuando a las 20:00 horas los canaleros sean locales en el estadio Rommel Fernández y en el que intentarán defender su ventaja.