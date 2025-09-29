Revés para el Piojo Herrera: la decisión de un grande de Costa Rica que complica a La Sele de cara al clásico contra Honduras

La Selección de Costa Rica se alista para uno de sus grandes retos del año: el clásico centroamericano contra Honduras por las Eliminatorias Concacaf. El duelo ante los catrachos, además de la eterna rivalidad, será vital en la búsqueda de puntos que mantengan a la Tricolor en la pelea por un boleto directo al Mundial 2026.

En este proceso, Miguel Herrera ha insistido en la necesidad de aprovechar cada espacio posible para trabajar con el grupo. Por eso, el estratega mexicano organizó un microciclo del 1 al 4 de octubre con jugadores del medio local, un ensayo clave previo a la doble fecha FIFA.

La lista de convocados fue presentada y, como era de esperar, los clubes grandes aportaron buena parte de sus figuras: Saprissa, Alajuelense y Herediano cedieron futbolistas. Sin embargo, el gran ausente fue Cartaginés, lo que supone un revés para el plan de Herrera.

¿Por qué Cartaginés no cedió a sus futbolistas?

La razón es clara: Cartaginés enfrenta este jueves 2 de octubre a Olimpia de Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Al tratarse de un compromiso internacional de alta exigencia, el club no estuvo dispuesto a ceder a sus jugadores al microciclo de la Selección.

Lista de convocados de Costa Rica para el microciclo. (Foto: FEDEFÚTBOL)

Del equipo brumoso se pensaba contar con dos hombres de experiencia y jerarquía: el guardameta Kevin Briceño y el delantero Johan Venegas, uno de los goleadores más consolidados de la liga y con recorrido en la Sele. Pero ninguno estará presente.

La decisión complica el panorama del Piojo, quien ahora deberá trabajar sin piezas que podrían haber sido determinantes para el armado táctico. Especialmente la ausencia de Venegas, un atacante que conoce a fondo el fútbol hondureño y que ha sido clave en los clásicos centroamericanos.