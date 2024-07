El porvenir de Jewison Bennette, extremo internacional con Costa Rica y actualmente jugador del Sunderland de la segunda división de Inglaterra, se encuentra en un estado de incertidumbre.

Aunque el futbolista surgido de Herediano regresó al Sunderland en este mercado de pases luego de atravesar una frustrante experiencia en el fútbol griego, su continuidad en el conjunto inglés no está asegurada.

Una temporada difícil en Grecia

El habilidoso extremo, quien fue mundialista con Costa Rica en Qatar 2022, se unió al Aris Salónica con la esperanza de obtener más minutos de juego que en Inglaterra. Sin embargo, su estancia en el club helénico se convirtió en una pesadilla debido a una serie de incumplimientos, tanto futbolísticos como económicos.

“Fue un año bastante complicado, tomé malas decisiones. Irme a un club que me incumplió mi contrato de toda manera. Mi agente me recomendó ir ahí, me dijo que no hablara con nadie. Fue una mala decisión que tomé, pero es aprendizaje”, explicó Bennette, reflexionando sobre la difícil etapa vivida en Grecia.

Bennette volvió al Sunderland tras pasarla mal en Grecia (Instagram).

De vuelta en el Sunderland, Bennette inició la pretemporada reinventándose como lateral izquierdo bajo la dirección del entrenador francés Régis Le Bris. Su esfuerzo se vio recompensado al ser titular en el amistoso contra el CD Eldense.

Días cruciales para Bennette

No obstante, la situación del joven tico en el equipo principal sigue siendo incierta. Este sábado, Bennette jugó con el Sunderland Sub 21 en un amistoso que perdieron 3-0 frente al Hartlepool, lo que dejó en evidencia que su continuidad en el primer equipo aún está en duda.

Este sábado, el periodista deportivo Kevin Jiménez informó que Jewison Bennette podría ser cedido a otro equipo esta temporada, aunque aún no hay nada decidido.

Los próximos días serán fundamentales para definir el futuro del joven de 20 años. La decisión final dependerá tanto de las necesidades del Sunderland como de las oportunidades que se presenten para Bennette en otros equipos.